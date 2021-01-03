RTX 3080缺口逾8成 首季新品接續上市

RTX 30系列顯卡供貨吃緊未解，歐洲電商統計過去一季來各階新品的可供貨量皆不到五成，最缺的RTX 3080系列到貨缺口甚至高達85％。台系AIC廠預期農曆年節前仍難以緩解，而原訂於1月間要發布的下一波顯卡新品RTX 3060／3080 TI系列也確定將遞延，但包括華碩（2357）及技嘉（2376）旗下新品型號已陸續曝光，通路業者仍盼新品能在第一季發表上市。

歐洲電商業者digitec統計了輝達新一代GeForce RTX 30系列顯卡，自2020年9月中旬首發RTX 3080系列開賣以來，各階RTX 30系列顯卡新品的可銷售實際到貨情況。其中，最熱銷的RTX 3080可供貨量僅有15％，也就是有多達85％的訂單digitec尚難以滿足，果然是全球大缺的超級搶手貨。

至於高階RTX 3090系列的可供貨量也僅有25％，交貨缺口亦高達75％，也因此目前digitec已暫時停止銷售RTX 3080及RTX 3090兩系列顯卡產品。

現階段RTX 3070顯卡是到貨量相對較好的產品，digitec約能滿足四成左右的訂單，目前也持續開放買家掛單購買。另近期才上架的RTX 3060 Ti系列，部分品牌型號仍屬於預購產品，但可供銷售的部分還有三成左右的實際到貨率。

儘管這只是歐洲一部分零售通路的現況，不過台系AIC廠依現階段的供需缺口估算，各階顯卡新品銷售的可供量比例相去不遠。

輝達RTX 30系列供貨吃緊情況，雖在2020年11月時曾一度好轉，但台系AIC廠多預期直到2021年2月中旬的農曆春節前恐都還難以紓解。惟預期第一季間險了輝達外，超微AMD RX 6000系列顯卡也將還有新品上市，台顯卡廠仍對上半年的顯卡需求能見度樂觀，就端看出貨能不能跟上。

原訂於1月間要發布的輝達新品傳將延後，不過繼日前華碩旗下ROG家族被曝光新一波的RTX 3060／3080 Ti系列顯卡新品後，技嘉旗下最新Gigabyte／AORUS系列RTX 3080 Ti-20GB及RTX 3060-12GB版本約20款型號版本新品，也已在EEC經濟委員會官網上的產品註冊資料中通過審核。通路業者預期快在2021年第一季就將發布上市，為顯卡業者第二季出貨挹注動能。

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