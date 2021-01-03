歐系品牌露口風 搭RTX 30獨顯筆電快來了

歐系高階PC業者透露將於2021年1月起，推出搭載輝達NVIDIA最新GeForce RTX 30系列獨顯的筆電機款，搶先各大PC品牌廠丟出下一世代電競筆電新品消息，除為其主要OEM廠藍天電腦（2362）挹注上半年出貨動能，預期台系各大OEM業者如宏碁（2353）、華碩（2357），及技嘉（2376）、微星（2377）等，最快亦可望於1月中旬亮相旗下最新獨顯筆電。

以客製化為主的歐系高階PC廠SKIKK，針對下一世代的筆電新品、羅列出將分別搭載輝達最新RTXX 3060-6GB、RTX 3070 Max-Q-8GB及RTX 3080 Max-Q-16GB等獨顯型號的筆電新品系列，並皆採用英特爾第十代croe-i系列行動處理器，尺寸規格為15.6吋及17.3吋版本。

在RTX 30系列顯卡新品供貨全面吃緊之際，輝達遲未宣布行動版的RTX 30系列規格及發布時程，各大PC OEM廠亦保持緘默、未漏口風，SKIKK的搶先預告等於間接證實了輝達即將在1月中旬的CES展上，推出首波Ampere安培架構的行動GPU系列。

SKIKK預計於1月起陸續發布旗下搭載RTX 30系列獨顯的高階筆電新品，並自第一季開始發貨。

依輝達向來對新品發布時程的慣例，預期其它PC OEM業者首波搭載行動版RTX 30系列獨顯的筆電新品，最快也將於1月中旬的CES展期間揭露發表，屆時預估宏碁旗下電競子品牌Predator及熱銷款Nitro系列，與華碩ROG和TUF Gaming系列，及技嘉旗下AORUS、微星MSI等電競主力台廠，都將端出最新電競筆電產品搶市。

而作為SKIKK主要供應商的台OEM廠藍天，受惠客戶對新品拉貨需求持續增溫，加上歐美地區為因應這一波變種疫情，預計2021年第一季針對居家辦公／學習及宅娛樂等需求恐將再拉升，上半年訂單能見度頗為樂觀，尤在高階新品的滲透率可望進一步提升下，法人樂估藍天筆電產品ASP可望持續走揚，毛利率亦將維穩高檔。

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