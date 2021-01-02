5G基地台需求強 PCB供應鏈吃補

加速基礎建設、提高覆蓋率是各國迎接5G高頻高速時代的首要任務，國內電信業者也陸續提出相關規畫，力拚2021年拉高基地台建置數量，其中，基地台用PCB板部分，市場傳出楠梓電、燿華有望吃到此波國內5G基建商機。

業內人士指出，台灣原本想用既有4G設備升級，達到5G的效果，但5G之所以快，是需要四到五倍的4G基地台數量及大量的小型基地台，才能達到高頻高速、低耗損的效果，雖然5G智慧型手機並非5G時代唯一亮點，但消費者已陸續開始入手5G手機、更換5G門號，電信業者為了盡快讓用戶有感，因此捨棄舊設備升級的做法，開始衝刺5G基地台或設備，並對相關零組件供應鏈進行驗證及合作。

業者分析，目前傳出正在認證的兩家PCB廠中，楠梓電因轉投資大陸滬士電，在大陸加速5G基礎建設時受惠不少，同時滬士電也是國際電信設備大廠的主要PCB供應商，楠梓電可憑藉滬士電過去的成功經驗，吃到台灣5G基地台商機；至於燿華產品雖然看似以手機、筆電、TWS、汽車板為主，但其技術能力可做到軍工、國防、航太等利基型產品，像是近期很夯的低軌衛星概念，燿華的HDI已經切入相關供應鏈當中。整體來看，雖然台灣基地台數量相較其他國家算是小量，但對供應鏈來說仍會是不錯的營運動能。

TPCA（台灣印刷電路板協會）曾指出，5G行動通訊所衍生的PCB商機大致可分為幾種，首先是基礎建設，由於毫米波的物理特性，5G基地台需求量相較4G是倍數增加；接著是各式的交換器、路由器或家中的通訊設備更新；最後則包括各式各樣的5G應用，當然5G智慧型手機換機潮是備受關注的亮點。

2020年大環境雖然受到疫情籠罩，但在5G相關需求支撐下，PCB產業受到的衝擊相對較小，甚至不少PCB廠逆勢繳出優於2019年的表現。業者強調，雖然2020下半年出現華為禁令，暫緩了陸系基地台的拉貨，且疫情是否拖緩歐美地區的5G建設進度也要觀察，但不可否認的是全球5G發展及需求並沒有停下來，預期後續只要疫情不再惡化，相信各國5G基地台的動能就會復甦，尤其手機只是5G時代的一小塊商機，甚至可能只是一個媒介，未來有望達成的IoT物聯網、車聯網、無人計程車、個人AI助理等各式各樣終端服務，才是各家業者虎視眈眈的商機。