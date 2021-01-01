i12系列熱賣 將成史上最暢銷iPhone

蘋果iPhone12系列新機自2020年10月下旬開賣以來，不僅立馬登上台灣手機市場熱銷機之冠，在全球熱賣程度更甚上一代iPhone 11系列。研調單位預估，i12系列在2021年第一季的全球銷售量即可望打破歷代iPhone銷售紀錄、成為史上最暢銷的iPhone機款。

儘管i12系列新機正式發表及發售的時程，較i11遞延了四到六周，不過根據市調單位Counterpont統計，i12正式開賣後的前六周，僅第二周因備貨不若i11上市同期時充足、銷量較i11系列開賣第二周時表現差，其它時間多有「高雙位數」到翻倍揚升的銷售量。Counterpoint指出，i12的遞延發售雖使得2020年10月的全球手機銷量走滑，但經過11月積極備貨後，12月銷量再激增，可望帶動2020年第四季的iPhone總出貨量年增達兩成以上。

Counterpont表示，i12的熱銷不僅是在北美，包括歐洲、印度、日本及中國等地區，市場需求及銷量皆有明顯增長，預估i12出貨量除將在第四季創高外，2021年第一季預期就將打破過往的iPhone銷售紀錄，成為史上最暢銷iPhone。

另一方面，i12在台灣市場亦是一上市就強勢攻占熱銷榜，2020年10月23日才開賣，首波發售的i12及i12 Pro機款即有三規格新機款擠進前十大熱銷單機排行裡，其中，i12-128GB與i11-128GB兩款規格機款並分占前兩名，若再加上iPhone SE，蘋果就有五款iPhone入列。

隨後i12全系列新機全面發售後，更有多達八款iPhone擠進台灣2020年11月的前十大熱銷單機排行中，前五名並分別由i12、i12 Pro Max和i12 Pro拿下，小尺寸的i12 mini-128GB則居第十。

通路業者預期，i12系列仍將在台灣12月手機銷售市場繼續稱霸，同時間以總銷量、總銷售額市占第一、穩坐台灣手機雙冠王的霸主地位。