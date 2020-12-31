大手筆！中華電再砸126億拚5G

中華電信5G大投資！將分別向國際電信設備大廠諾基亞、及愛立信，採購62.5億元、及63.4億元的5G設備，合計共125.9億元，主要用做2021年建設5G網路，這也是中華電信歷年布建2G/3G/4G/5G網路以來，單一年度最大投資金額。

中華電信在2020最後一天晚間公告表示，2021年將會是該公司5G投資最高峰的一年，也將會是五大電信公司中、2021年投資5G建設金額最高的電信商。

據了解，透過此一投資，中華電信2021年5G網路將提前達到人口覆蓋率70％，力拚成為五大電信公司裡頭5G網路覆蓋率最高、通訊品質最佳的廠商。

截至2020年底，中華電信5G網路已完成超過4,500座、接近5,000座基地台，中華電信董事長謝繼茂表示，2021年以完成1萬座基地台為目標，但以投資金額來看，市場預期，2021年中華電信5G基地台建設總數將超過1萬座。

據指出，這次向愛立信採購的63.4億元設備訂單，包括愛立信提供5G核心網路設備以及負責中華電信北區5G網路建設，諾基亞的62.5億元則主要以大型基地台採購為主，並負責中華電信南區5G網路建設。

由於中華電信2020年2月已分別向諾基亞、愛立信各採購35.3億元、及38.55億元的5G設備，若加上2021年的採購合約，則已向諾基亞下訂97.8億元、向愛立信釋出101.95億元採購訂單，合計兩大電信設備商已有共199.75億元、接近200億元的設備訂單入袋。

中華電信2021年砸巨資在5G建設，相較於4G建設速度，中華電的5G只花了4G大約一半的時間就建滿1萬座基站，據了解，中華電全面展開5G建設「加速加量」計畫，主要希望配合政府加速5G建設計畫，完備5G網路基礎建設，以領頭羊的角色帶動5G相關產業鏈及5G創新應用服務蓬勃。

據了解，2021年下半年，中華電信也會著手採購Small Cell等小型基地台，大量採購的時間點估落在2022年。