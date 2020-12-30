來自西點軍校 台積電美5奈米廠CEO出爐！

台積電美國亞利桑那州廠即將於2021年動工，負責統籌該廠主帥30日出爐，確定由企業策略辦公室主管凱西迪（Rick Cassidy）出線，並兼任子公司TSMC Arizona執行長暨總經理。

台積電今年5月宣布，有意在美國亞歷桑那州生產5奈米製程技術，將成為美國第一座先進製程的晶圓廠。依照台積電先前公布計畫顯示，台積電預計2021年至2028年投資120億美元（約3,420億元新台幣），2024年上半年開始生產5奈米製程，最終在亞歷桑那州設立月產能2萬片的5奈米晶圓廠。台積電董事會11月核准在亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元。

由於台積電美國亞利桑那州廠明年將動工，負責統籌主帥人選近期備受關注，包括營運/先進技術暨光罩工程副總經理張宗生、12吋晶圓廠營運副總經理王英郎等，都曾被外界點名。但根據台積電公司內部公告，自即日起，由現任企業策略辦公室資深副總經理凱西迪（Rick Cassidy）兼任TSMCArizona執行長暨總經理。

凱西迪於1997年加入台積電北美子公司，擔任客戶管理副總經理，並於2005年晉升為台積電北美子公司總經理兼執行長。2008年擔任台積電副總經理負責北美地區業務，此後升任資深副總經理。在台積電服務超過20年。對無晶圓廠 IC 設計商業模式的蓬勃發展具重大貢獻，並為公司帶來創紀錄的成長。

在進入半導體行業前，凱西迪曾在美國陸軍擔任軍官，擁有美國西點軍校工程學士學位，目前是全球半導體聯盟（GSA）董事會的成員，該組織致力於推動全球半導體行業的發展。

（中時新聞網 葉明芳）

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