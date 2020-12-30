為手機買保險！三星推出Samsung Care＋

台灣三星電子今日宣布正式推出行動裝置保險Samsung Care＋，即日起消費者至全台三星智慧館購買指定機型即可加購保險，除了提供延長保固、竊盜、意外損害等保障，並推出繳費滿18個月免費更換電池，以及領先業界免費到府收送件服務，讓星粉購新機開心又放心。

隨著現代人對智慧型手機依賴加深，頻繁使用亦提高裝置曝露於意外之風險。根據金管會保險局統計，2020年上半年台灣行動裝置保單熱銷101.7萬張、年增超過26％，足見消費者投保意識抬頭。

三星行動裝置保險Samsung Care＋提供消費者全方位守護，凡於全台三星智慧館購買指定智慧型手機或平板，即可現場加購Samsung Care＋，最低月繳NT$109起，保障二年期，涵蓋竊盜、意外損害、延長保固，每年理賠上限3次，提供完整產品保障；未來亦將持續傾聽消費者需求，研擬多元的投保方案，持續帶給消費者更加便利、貼心的服務。

針對現今消費者工作生活忙碌，較難抽身往返門市的痛點，Samsung Care＋提供免費到府收送服務，保險期間可不限次數至消費者指定地點收取維修產品，並於完修後送至同縣市任一指定地點，以朝九晚五的上班族為例，若上班期間在公司送修、下班只需回到溫暖家中等候，即可取回產品，省時又便捷！此外，若繳費滿18個月，即贈送無條件免費更換電池乙次，延長手機壽命，讓行動裝置陪伴更長久。

（中時新聞網 黃琮淵）