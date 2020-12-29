大缺料 南韓面板廠產量受限

韓國面板廠近兩年逐步縮減LCD面板產能，雖然關廠的時間再延一年，但相比2019年，LGD年只剩下一半的8.5代廠產能，三星也只剩一座8.5代廠，實際產出有限。Omdia資深研究總監謝勤益表示，除了產能減少，而且缺IC又缺偏光片，嚴重限制了韓國面板廠實際產出，因此2021年上半年面板缺貨情況難解。

過去幾年韓國面板廠策略性地發展OLED面板技術，並且逐步退出LCD面板領域。2020年三星還有一座7代廠、三座8.5代廠，其中蘇州的8.5代廠賣給了華星光電，另外兩座8.5代廠的投片量只有2019年的一半。根據目前的計畫，2021年第一季7代廠還將生產顯示器面板，4月起7代廠將關閉，至於剩下的8.5代廠則是規劃生產到今年11月，不過投片量會逐季減少。

至於LGD旗下則是還有兩座8.5代廠，一個季度的投片量約26萬片，不過產品結構有所調整，相比2019年只剩下一半。依照LGD的出貨計畫，2021年電視面板還會減少10～15％，而IT面板出貨大致上和2020年相當。

謝勤益表示，韓國面板廠LCD面板產能近年來大幅縮減，三星2021年產能相比2019年減少了超過6成，LGD產能也少了5成。而且兩家面板廠早已通知客戶和供應商，像是玻璃基板、偏光片、以及驅動IC等零組件廠商都已經陸續關閉生產線，或是轉而供貨給其他面板廠。

現在面板零組件供應吃緊，對於只會再生產1、2年的面板廠，支持的意願不高。LGD面臨玻璃基板和驅動IC供貨不足的問題，而三星不僅驅動IC、T-Con拿不到，另外因為供應商DongWoo關廠，能拿到的偏光片相當有限，所以究竟實際產出有多少變數仍大。

謝勤益表示，面板強勁的需求延續到2021年上半年，再加上面板供應鏈持續缺貨，產能增加的幅度有限，預期上半年面板供應鏈都還是吃緊的狀況，價格走勢平穩。