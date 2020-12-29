年度熱銷手機Top 10 蘋果三星勢均力敵

2020下半年台灣5G開台，各家廠牌5G新機如雨後春筍般湧入，對於整年度的熱銷手機排行是否有所影響？傑昇通信統計今年至12月27日，門市及官網的手機銷售表現，公布2020年度熱銷機型TOP 10，進榜的全是4G手機，由蘋果、三星各占三席平分秋色，其次則為OPPO、realme、VIVO及小米，尤其是2019年9月上市的iPhone 11（64G、128G）占總銷量43%，並未受到新機iPhone 12的衝擊，仍穩坐2020全年度熱銷冠軍。傑昇通信表示，今年台灣4G手機市場在與5G的世代交替中占多數，逾6成民眾能接受的手機價格約萬元左右，甚至更低，當前5G資費及5G手機價格偏高，預期明年4G手機仍有消費潛力，且價格更具優勢。

從2020年度熱銷機型TOP 10來看，蘋果進榜的iPhone系列涵蓋三名，占總銷量49%，並以iPhone 11（128G）廣獲消費者歡迎，穩坐冠軍寶座，第四名的iPhone 11（64G）也頗受青睞，其次則是第五名的iPhone SE第2代（128G），相當受小螢幕及小資族群喜愛；能與蘋果平分秋色的只有三星，品牌占整體銷售量30%，今年以SAMSUNG Galaxy A71（8G/128G）買氣最好僅次iPhone 11（128G），廣受好評的SAMSUNG Galaxy A51（6G/128G）名列第三，以及三星今年最便宜的手機SAMSUNG Galaxy M11（3G/32G）也榜上有名。

另外像是將螢幕改為真全螢幕，相機升級為四鏡頭，前置相機改為垂直升降設計的OPPO Reno2 Z（128G）為上半年竄起的黑馬，realme的realme XT（8G/128G），搭載6400 萬畫素相機，支援20W充電功率的VOOC 3.0閃充，電量0-52%只要30分鐘，打著旗艦規格卻千元有找的高CP值，也擄獲不少粉絲、有5000mAh超大電量的VIVO Y19（6G/128G）、以及中階手機的紅米Note 8T（4G/64G）也紛紛入榜。

針對2020熱銷機型全是4G手機，傑昇通信根據NCC官網所公布的─行動通信業務基地臺統計資料說明，截至2020年11月30日止，目前全台4G基地台共105,614座，而5G基地台自6月底開台以來，各大電信業者雖不斷加速基地台的建置，但今年在基地台涵蓋率不高、5G手機及5G資費所費不貲的情況下，消費者仍無法感受5G網速而仍在觀望。

與此同時，政府亦提供建設5G基地台補助經費給電信業者，加速增建5G基地台的速度，傑昇通信提醒，今年購入4G手機的消費者也不用擔心4G會瞬間消失，未來4G與5G仍會併行，手機大廠也會陸續推出，在價格上更具吸引力的4G版本及入門款5G新機搶攻市場。

（中國時報 黃慧雯）