變種病毒太逼人！網通業防疫動起來

變種病毒再起，全球疫情再度拉警報，為因應猝不及的疫情，網通公司防疫又動了起來，從分組用餐、居家上班演練、辦公區強制戴口罩不一而足，全力做到防疫滴水不漏。

台灣防疫出現破口，新本土案例出現，讓今年年初因疫情營運受創的產業也繃緊神經，就連網通廠也如臨大敵，做好因應。

今年以來一直以高規在做防疫的智邦強調，目前暫時還沒有因為新本土案例出現而調整防疫規範，不過，智邦防疫一直都還蠻嚴格，目前除了開放同事可以在員工餐廳用餐，還有小規模的戶外員工活動外，其他防疫規範都維持在年初疫情緊張時期的水準，舉凡是國外回來的人，不論是同事或者是客戶，都必須在隔離期滿後、再拿到陰性檢測證明，才能進入公司，且在此之前，明令不准派遣公司車輛接送，此外，也嚴格規範在辦公區域要隨時戴上口罩。

友訊指出，在傳出新本土案例的同時，公司已在第一時間就政府提供的染疫足跡，針對所有員工做過普查，以充分掌握同一時點是否有同仁在相同地點出沒。

另為了方便員工用餐，友訊現員工餐廳仍維持開放，不過所有座位都加裝了隔板，也嚴格規定用餐人員須採梅花座入座，不過，考量到採行梅花座之後，用餐位置大減，現用餐只能改採「分批吃」的形式。

此外，友訊很早就啟動了WORK FORM HOME的演練，友訊指出，公司很早就為多數員工配置了筆電，現要透過視訊會議來溝通，根本不成問題，不過，考量到疫情擴大恐導致封城的可能，基於未雨綢繆起見，友訊特別在每個月裡挑出三天進行WORK FORM HOME的演練，方式是將公司現有員工分成A、B兩組、各選一天在家上班，另有一天則是A、B兩組同時居家上班。

談起防疫，中磊直言，「從疫情一開始就採取最高規格的防疫標準，現在依舊，不敢鬆懈」，至於實際的做法，除了在所有出入口設置自動體溫監測及口罩佩戴監視系統外，辦公室及廠區要求每日消毒，時時寄發通知，提醒員工注重自主健康衛生管理，此外，中磊要求「現在非必要，儘量減少洽公，真有必要，非得到公司洽公的客戶，則嚴格管制在特定區域內」，至於「戴口罩則是最基本要求」。

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