疫情觸動數位轉型契機 數位經濟時代來臨

展望2021年，資策會產業情報研究所（MIC）指出，雖然疫苗陸續推出，但施打期間各國仍陸續進入另一波疫情流行高峰。面對高度不確定性，MIC資深產業顧問洪春暉表示，隨著新興技術疊代演進、智慧應用普及與產業生態系改變等因素帶動下，數位科技將逐漸擴散至各行業的應用，疫情將加速產業數位轉型，驅動數位經濟時代來臨，未來不僅ICT產業將因為數位經濟來臨，出現新一波的發展契機，非ICT產業也將迎接因數位轉型而帶來的新興機會與挑戰。

洪春暉表示，2021年首要關鍵趨勢為疫情下各行業的數位轉型，特別是製造、服務、醫療、教育及娛樂等領域，在疫情壓力之下運用雲端、遠距科技、擬真科技與數位供應鏈平台等科技轉型。這些為了防疫不得不採用的數位科技，在疫情過後，有機會因為技術與應用趨於成熟，被各行業大量採用，加快傳統產業的數位化進度，觸發進一步的數位轉型契機。如雲端與遠距應用蒐集了大量使用者數據，帶動精準行銷技術演進與風潮；雲服務的興起帶動雲數據平台服務，透過代管方式可簡化企業數據處理流程等。

多元應用的發展則有賴新興技術的疊代發展，資策會MIC指出，過去ICT技術演進多呈現單向、線性突破，但人工智慧、網路通訊與邊緣運算等新興技術可疊代推動，使得近期技術較過去傳統ICT技術進展更快速，更快達到商業化應用的水準。2021年為5G普及的關鍵年，手機品牌業者與電信業者將大量推出5G產品與服務，包含一般電信與企業專網服務，預期將帶動5G應用風潮，在各大業者力推5G產品、應用與服務之下，產業將出現更多的開放式生態體系，尤其是通訊網路系統的Open RAN生態系。

MIC表示，在各行業、各生活領域陸續導入ICT技術的同時，資訊安全的議題更顯得重要，尤其在萬物聯網的環境下。近年大型企業「工控系統/營運技術（ICS/OT）」遭駭的事件頻傳。因此，企業對於OT資安的需求將大幅提高，將帶動OT資安的服務化和IT/OT一體的資安防護趨勢。