廣達被點名 擬赴印度生產MacBook

廣達要赴印度設廠為蘋果生產MacBook？根據印度媒體報導，蘋果有意將更多產品如AirPods、iPad、MacBook的產線落腳印度，為此相關代工廠包括大陸立訊、比亞迪及台灣廣達等，印度設廠計畫已進入最後定案階段。對此廣達表示，目前台灣、中國以外的製造據點只有泰國，其他地點評估一直都在做，但尚沒有具體結論。

緯創印度新廠遭破壞的畫面震驚全球，雖然調查後發現，緯創新廠遭砸是因近來產線作業員增加太多，然薪資計算系統早已超過負荷而故障、遲遲未修，才讓員工不滿情緒爆發，但也凸顯外商赴印度設廠的難度，可能比想像中更高。

雖然如此，蘋果似乎仍認為印度PLI（生產獎勵）計畫帶來的生產成本降低，足以彌補印度從基礎建設到員工難管的各項不足。根據印媒報導，蘋果供應鏈多家公司的印度設廠已進入最後定案階段，包括臻鼎旗下鵬鼎控股、立訊、比亞迪、廣達等，鵬鼎將為蘋果生產軟板、立訊製造AirPods、比亞迪組裝iPad、廣達生產MacBook。

不過，印度當地3C零組件供應鏈不健全，以iPhone組裝來說，許多關鍵零組件如機殼、玻璃背板、螢幕、處理器等都必須仰賴進口。印媒表示，蘋果在印度當地採購零組件，是更多蘋果產品能夠在印度組裝的關鍵，螢幕、電池、機殼的在地採購，將是蘋果印度採購發展初期的重心，印媒甚至點名印度最大財閥Tata集團旗下的電子零組件子公司將為蘋果生產iPhone機殼與其他零組件。

廣達表示，筆電會不會去中國以外的工廠要看客戶決定，目前兩岸外的製造據點只有泰國，其他地方一直有在評估，但沒有具體結論。

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