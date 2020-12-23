國巨集團 發動內部二次整併

國巨集團二度發動集團內整併，集團內的奇力新、凱美23日董事會通過，奇力新將以28億元現金取得凱美旗下帛漢100％股權，凱美則以50億元為現金對價，取得奇力新旗下旺詮100％股份，由於旺詮年營收約50億元，已超過未來的母公司凱美規模，重新聚焦定位的凱美，2021年營收可望有將近倍增的表現。

相關交易將在2021年1底月完成交割，2021年2月開始編列合併報表，根據公告，奇力新取得帛漢的每股價格為44.92元，而凱美取得旺詮之每股價格為60.48元。這也是奇力新在2017年合併飛磁、旺詮之後，國巨集團內第二波大規模整併行動，此次整併因屬於共同控制下的組織重整案，因此在財報上將無處分獲利可認列。

以相關公司今年營收表現來說，帛漢以生產網路變壓器為主力業務，年營收約21億元。旺詮則為全球第三大電阻廠，年營收約48億元，凱美重新整合以後，加上明年鴻海集團會正式導入凱美的鋁質電容，法人預估，凱美2021年營收可望自80億元起跳，凱美今年前十一個月的營收約40億元，也就是說明年營收有拚倍增的機會。

至於奇力新，則因併入高毛利、營收規模相對較小的帛漢，2021年營收恐年減。

凱美、奇力新23日發出聯合新聞稿聲明，奇力新、凱美近年來透過整併擴大營運版圖，在逐步深化併購後管理及審視各事業體運作情形後，雙方明確認知持續聚焦自身核心技術，將能更有效率強化企業競爭力，因此「資源整合再聚焦」將是未來發展重點。

奇力新長期專注於電感及繞線技術的研發與製造，帛漢則聚焦網路變壓器繞線技術的開發與生產，奇力新將帛漢納入麾下，將更有效率整合繞線技術的研發資源，並擴大生產規模。

凱美具有標準型大量生產與即時性製造管理的產業優勢，與旺詮所屬的產業特性及產品應用相輔相成，兩者結合將使銷售通路及生產規模達最佳綜效。

透過本次股權轉讓，奇力新與凱美更聚焦於核心技術的研發，極高附加價值產品的開發，發揮通路、技術、製程及管理方面的綜效。

旺詮、奇力新脫鉤 電阻價格更有彈性

國巨集團啟動集團內整併，讓奇力新、凱美各自聚焦，業界表示，電感屬高度客製化的產品，旺詮的電阻與奇力新的電感脫鉤，未來旺詮的電阻將有更大的價格彈性，在整個被動元件市場上，以鉭質電容交期七個月最長，電阻則已拉長至12～16周，僅次於鉭質電容。

今年以來原物料價格大漲，金銀銅鐵錫的價格輪番上揚，對被動元件廠造成極大的壓力，加上今年的缺工問題變本加厲，歷經2018年那一波價格瘋漲，被動元件漲價成為只能做不能說的秘密，從國巨取消價格折讓，電阻、鋁電交期大幅延長來看，被動元件價格上漲只是遲早問題。

鉭質電容受疫情衝擊，影響礦區的原料開採，加上汽車、遊戲機、蘋果桌機大量啟用鉭質電容，鉭質電容交期從六個月延長至七個月。

電阻不惶多讓，除了上游釕的價格暴漲之外，下游因某大廠爆分家之亂，無法回覆交期，導致旺詮的電阻交期拉長至12～16周，訂單出貨比已飆至三倍，明年第一季價格蠢動可以預期。

業界認為，電感高度客製化，價格不易暴漲暴跌，對價格相對較易波動的旺詮（電阻）而言，成為牽制價格上漲的負面因素，旺詮與奇力新脫鉤，價格更具獨立性，尤其鋁電的交期也延長至12周以上，鋁箔廠已經開漲價第一槍，旺詮進入屬性較為相像的公司，也替未來的價格走勢留伏筆。