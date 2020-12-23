赴美設廠新進展 日媒爆台積電招600名大軍

台積電赴美設廠，預計將在2024年量產5奈米製程產品，日前該投資案也獲得當地政府通過，預計從2021年至2029年投入120億美元。對此，台積電董事長劉德音表示，將派出300多名擁有5奈米製程技術的員工組成的團隊，來協助美國將設立的晶圓代工廠落成。

據《日經亞洲評論》報導，除了上述提到數量，台積電還提到，另招聘擁有1到2年經驗的美國應屆畢業生與年輕工程師，劉德音表示，這些工程師將前往台積電的台南工廠進行培訓，為期1年，才會前往美國亞利桑那州。也就是說，台積電總計要招募600名工程師與管理人員，投入該州的5奈米生產。

台積電5奈米製程生產的iPhone 12系列和首款Mac自研M1處理器，知情人士透露，美國政府已經同意這批工程師的工作簽證。

台積電今年11月董事會決議，核准於美國亞利桑那州設立百分之百持股之子公司TSMC ARIZONA CORPORATION，實收資本額為美金35億元。台積電表示，將提供當地半導體生態系統1,600多個工作崗位以及數千個工作崗位。

台積電赴美設廠，也會有相關供應廠商前往設廠，包括半導體設施製造商帆宣系統科技、晶片材料供應商英特格等，都預計在亞利桑那州落腳。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：asia.nikkei

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