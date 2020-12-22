遠傳速度第一？中華電：主流體驗仍是4G

Opensignal公布遠傳5G速度領先，中華電回應，目前全台行動用戶主流仍是4G，中華電在4G網路涵蓋、下載速度體驗等7項指標均為第一，中華電基於穩固的4G網路，持續積極布建5G基地台。

Opensignal發布「2020年12月台灣5G行動網路體驗報告」指出，遠傳電信以351.5Mbps的速度優勢，贏得5G平均下載速度第一，領先中華電信的254.2Mbps、台灣大哥大的236.5Mbps，以及台灣之星的150.9 Mbps。

台灣大哥大則以26.5%的成績，在5G可用率這項指標領先遠傳電信的18.6%、中華電信的16.2%及台灣之星的14.8%。

而Opensignal的2020年12月下半年的報告則指出，中華電信在7項行動體驗奬項均為國內行動業者第一名，包括「4G網路涵蓋體驗」、「下載速度體驗」、「影音體驗」、「遊戲體驗」等。

對於遠傳領先5G速度表現，身為電信龍頭的中華電信對此回應，目前全台行動用戶的主流體驗仍是4G 網路，中華電擁有5G 90MHz最大頻寬，基於穩固的4G行動網路品質，持續積極布建5G基地台，致力提供用戶最佳服務體驗。

在5G建設方面，中華電回應指出，在開台初期即以全球前瞻的高、低頻思維，運用世界主流3.5GHz提供客戶5G最大頻寬（共90MHz）的高速上網，及重耕（Refarm）行動寬頻頻譜2100MHz及擴大5G涵蓋，同步提供全台唯一5G NR + 4G 5CA的技術應用服務。

另外，中華電信日前對外發布，5G訊號涵蓋已擴及全台核心都會區、重要商圈、科學園區，超過80所大專院校、百貨室內人潮聚集場域，以及高鐵、捷運和機場等重要交通樞鈕。