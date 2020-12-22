5G網速意外輸給遠傳 中華電有話想說

Opensignal昨日公布「台灣5G用戶體驗報告，遠傳擊敗中華電信奪下最受矚目的「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王。中華電信對此回應，目前全台行動用戶之主流體驗仍是 4G 網路，擁有5G 90MHz最大頻寬，基於穏固的4G行動網路品質，持續積極佈建5G基地台，致力提供用戶最佳服務體驗。

中華電信表示，Opensignal公布 2020 12月下半年報告，共有7項行動體驗奬項，依公布的數據顯示中華電信在「4G網路涵蓋體驗」、「下載速度體驗」、「影音體驗」、「遊戲體驗」皆為國內行動業者第一名。

在5G建設方面，中華電信強調，在開台初期即以全球前瞻的高、低頻思維，運用世界主流3.5GHz提供客戶5G最大頻寬(共90MHz)的高速上網，及重耕(Refarm)行動寬頻頻譜2100MHz及擴大5G涵蓋，同步提供全台唯一5G NR ＋ 4G 5CA的技術應用服務。

中華電信也於日前即對外發布，5G訊號涵蓋已擴及全台核心都會區、重要商圈、科學園區，超過80所大專院校、百貨室內人潮聚集場域，以及高鐵、捷運和機場等重要交通樞鈕。

（中時 黃琮淵）

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