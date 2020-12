美企337調查劍指半導體 華碩宏碁微星在列

中國貿易救濟資訊網21日公布,美國企業Tela Innovations, Inc.在12月18日根據「美國1930年關稅法」第337節規定向美國際貿易委員會提出申請,主張對美出口、在美進口及銷售的特定半導體及其下游產品(Integrated Circuits and Products Containing the Same)侵犯了其專利權。

報導稱,遭申請337調查的企業中,包括宏碁集團(Acer)、宏碁美國公司(Acer America Corporation, San Jose, CA)、華碩電腦股份有限公司(ASUSTek Computer Inc.)、華碩電腦國際公司(Asus Computer International, Fairmont, CA)。

另有英特爾公司(Intel Corporation, Santa Clara, CA)、聯想集團公司(Lenovo Group Ltd., China)、聯想(美國)公司(Lenovo (United States)Inc.)、微星科技股份有限公司(Micro-Star International Co., Ltd.)、微星科技美國公司(MSI Computer Corp., City of Industry, CA.)等多列名被告。