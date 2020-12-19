蘋果暫緩對緯創下新單

蘋果公司周六（19日）表示，將暫緩對緯創下新訂單，直到該公司對於在印度廠房發生的失誤採取正確的行動。緯創同日於印度當地發出的聲明也指出，自12日在Narsapura新廠爆發不幸事件後，內部持續進行調查，發現部分工人並未獲得正確或及時的工資，緯創除對此表達遺憾，也向所有員工表示致歉。

緯創並表示，已經祭出對負責印度業務副總裁的撤職處分，同時努力採取改善糾正措施，以確保不會再發生這些問題。

緯創聲明中並坦承，公司在擴展新廠時犯了一些錯誤，目前內部也積極強化職員管理和支薪的相關流程，當務之急是要確保所有工人立即獲得薪資的全額補償，也製定了相關員工援助計畫，並在不同語區設立24小時的投訴專線，便於所有員工能匿名提出任何疑慮。

蘋果聲明則指出，根據初步稽查顯示，上周末緯創在印度卡納塔卡省廠房發生暴動事件，是因為該公司違反蘋果的「供應商行為準則」。

蘋果認為緯創並未執行適當的工時管理流程，導致部分員工在10月與11月的薪資發放遭到延誤。蘋果將持續監督緯創採取正確行動的進展。

同一天印度政府也發布調查報告，表示緯創未能妥善處理人力急速擴增，並且還違反當地勞動法規。報告提到，緯創的人力擴張計畫從年初5千名員工大幅增加到10,500名，不過人力資源部門卻沒有增加熟悉當地勞動法的員工因應。