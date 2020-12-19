白宮易主 台灣半導體還能大啖訂單紅利？

日前，《紐約時報》刊登1篇由摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）全球首席策略師夏瑪（Ruchir Sharma），所撰寫的文章，該文稱，隨著美中冷戰持續加劇，台灣的半導體技術和市場影響力，將更具優勢；但，令人好奇的是，在白宮易主後，夏瑪筆下的台灣優勢，是否會有所改變？

這篇以「世界上最重要的地方：台灣」（Taiwan is the most important place in the world）為題的文章，開宗明義便提到，美中之間的新冷戰，越來越關注台灣生產的半導體晶片，主因在於，台灣已於該領域，取得領先地位，「在技術和市場影響力方面，都有優勢。」

文中特別指出，雖然在產值4300億美元的全球晶片市場中，晶圓代工占比不高，但「所有最先進的晶片，都來自這種代工廠，有3分之2的晶圓代工產品來自台灣，大部分都由台積電生產。」

該文寫道，即使台灣試圖將自己定位為晶片產業的「瑞士」，扮演中立供應商角色，但台灣仍不斷成為中美爭端的中心，「美國對中國智慧型手機製造商華為的制裁，一定程度上，就是為了阻止華為獲得台積電製造的晶片。」因此，從影響力來看，「它（台灣）就是世界上最重要的地方」。

美國「卡關」中國科技發展 關鍵就在半導體

至於拜登正式入主白宮後，是否會改變夏瑪文中所提到的台灣優勢？台經院研究員劉佩真認為，「反中」是當前美國的主流民意，美國會設法保護好智慧財產，避免科技技術外流至中國，但，有別於川普政府直接制裁中國的方式，拜登上台後，應會聯合盟國，一同對中國施壓；換言之，目的不變，只是策略不同。

「顯然，美中貿易摩擦、政經局勢複雜，恐怕會是常態化、長期化趨勢，預估科技戰主軸不變，在這樣的情況下，半導體業依舊是美國『卡關』中國科技發展的關鍵，代表美國抑制中國半導體技術發展的『長線政策』已成形。」劉佩真說。

劉佩真研判，未來，台灣半導體產業在美中兩強之間，扮演關鍵連結的角色，不會改變，「2021年，還是可享有兩邊科技供應鏈『去美化、去中化』趨勢下的訂單紅利；畢竟，短期內，美中兩國關係，仍可能呈現時而緊張、時而緩和的態勢。」

紫光可能出局、英特爾輸台積電 台灣半導體地位更顯重要

「對中國來說，他們已深刻體會到，半導體供應鏈要達到自主可控，才是安全保險的狀態。」但劉佩真強調，短時間內，中國部分半導體領域，自給率仍不夠高，加上國產化進程緩慢，因此，明年台灣半導體供應鏈，還是有機會受益於中國重整供應鏈下的「去美化」商機。

美國雖是全球最大半導體供應國，但晶圓代工比重偏低，甚至連英特爾（Intel）都有先進製程布局緩慢的問題。劉佩真表示，「短期來說，美國還是相當依賴台積電先進製程的產能，來為他們的IDM（整合元件製造）大廠代工，這也反映了台灣半導體的重要地位。」

中國半導體需求相當大，但其生產能力卻跟不上。寬量國際（QIC）策略長谷月涵亦認為，這是台灣半導體產業的機會；他以中國紫光集團為例說道，「紫光最近遇到財務方面的問題，可能會宣布破產，它應該是出局了，中國政府現在也不是一直保護這些國營企業。」

「英特爾也是輸給台積電了，他們就把7奈米產品，交給台積電來做。」谷月涵說，現在市場上最夯的產業，就是半導體，從上述趨勢來看，現在正是台灣半導體產業，最重要的機會。

（林信男）

文章來源：今周刊

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