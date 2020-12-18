38萬人捧威盛旗下飆股 千人僅能中5

威盛集團旗下的威鋒電子申購到16日截止，根據證交所統計，這次共計38萬2749筆申購，凍資額高達643億元。

由於威鋒每股承銷價168元，每張申購價格16.8萬元，14日開於申購時，興櫃收盤價301.5元，原本預計可賺13.3萬元，但以17日收盤價293元來算，獲利稍為縮水，但抽中仍可賺到12.5萬元。

至於券商，以每筆申購手續費20元計算，這次近38萬筆申購，將可狂賺760萬元左右，而凍資額高達643億元，若用台北101造價500億來換算，約為1.3棟。

這次威鋒申購預訂18日抽籤，將抽出2231張，由於有近38萬筆申購，中籤率只有0.5%，相當於每1000人才有5人可以賺到。

威鋒是威盛集團旗下的金雞母，威盛創辦人王雪紅曾壓中了CPU晶片組、智慧型手機2大趨勢，打造出威盛、宏達電2支股王，因此她旗下的第3支股票威鋒登錄興櫃，備受關注。

對此，許多網友在PTT股版紛紛表示，「拜託血紅姐賞飯吃」、「抽威峰，好威風」、「雪紅阿姨，我不想努力了」、「照血紅定理，這檔肯定會有段驚心動魄的下殺」、「抽到然後賣1000元以下的都是賣在阿呆股」、「抽這個根本都抽爽的，上市櫃那一天再來玩比較實在」、「我已經看開了，連抽獎的20元都省下來」。

關於威鋒電子，為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，2019年度及2020年前三季營收分別為15.86億元、14.22億元，年成長率達2~3成，稅後淨利更大幅跳增，2020年前三季稅後淨利為2.35億元已接近2019年全年表現，每股稅後純益（EPS）分別為4.05元、3.91元。

（中時新聞網 葉明芳）