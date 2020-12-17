強化數位技能 T大使向大專院校生招手

為因應產業別不同，數位導入需求也不一，因此，T大使計畫分成四個組別，分別為智慧服務、數位行銷、智慧製造及人工智慧。



第一梯次的學員，本科系與非本科系的比例差距不大，除了資訊管理外，也有來自外國語言、大眾傳播、音樂及商科學系等。



第一梯次的T大使政大東亞所畢業的吳九穎說，想藉由這次的專業訓練，提升數位技能，並期許自己能進入科技業工作；同樣來自政大，心理系畢業的學生楊濟瑋提到，因為計畫不限科系，加上他平時就有在關注「喵鳳」，最後才下定決心要報名。



不少文科學員表示，期許透過智慧服務與數位行銷的組別洗禮，可以有助日後跨足行銷產業的工作。就讀輔大新聞系的游舒淇說，他有個創業夢，雖然在數位領域中不算十分專精，但T大使的企業導師陣容亮眼，相信能累積到扎實的實務經驗；台科大資訊管理系吳芷昀也表示，此計畫為政府舉辦，參加不需要費用，又有機會拿到學習獎勵金，成為吸引他報名的原因之一。



T大使計畫主要招募對象為即將畢業之大專學生（110年6月前畢業，結訓前須提供畢業證書）或剛畢業三年內之待業者（106年1月1日後畢業），目前仍在招募中，預計於109年12月27日截止收件，歡迎有志提升數位轉型技能的青年踴躍報名，詳情請見計畫官網：https://3t.org.tw，或至計畫官方粉絲團：https://www.facebook.com/109936570884469了解更多詳情，亦可電洽計畫專案辦公室：02-23212737分機103方小姐。

T大使計畫 驅動產業數位轉型