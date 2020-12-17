T大使計畫 驅動產業數位轉型

經濟部中小企業處推動「數位青年轉型種子賦能計畫」（簡稱T大使計畫），14日在北、中兩地舉辦第一梯次開訓典禮。科技部部長暨行政院科技會報副召集人吳政忠表示，這次投入逾1億元的經費，希望透過T大使能加速台灣數位轉型的步調，他開出擔任T大使條件「只要年輕、有智慧、有衝勁，大家都可以成為T大使！」。

經濟部中小企業處表示，T大使計畫具有四大亮點，第一：參與免學費，且通過評核還可獲得學習獎勵金；第二：合作廠商皆通過審查、為優質企業；第三：找出企業痛點，並實際協助其進行數位轉型專案實作。第四：搭配取得國際證照Google／Microsoft至少一張，結訓所頒之「T大使證書」更可作為未來職場競爭重要指標。



T大使計畫是由行政院科技會報辦公室依據未來人才需求規劃所研議而生，它有三個層次的意涵，分別是訓練（Training）、人才（Talent）與轉型（Transformation）。首屆「T大使」從約兩千位報名參與青年中進行遴選，在12月14日為第一梯次120位學員集體開訓，後續學員們將參與26周的培訓，包括專業訓練及企業實作，以累積數位能量，並將產業知識技能與實務問題進行結合。

解決數位人才荒

吳政忠表示，中小企業數位轉型最常見的痛點就是「缺乏數位專業人才」，因此T大使計畫以培育具有數位知識與技能、且能與企業實務應用接軌的跨域人才為主訴求，對內可推動企業內部數位化工作，對外可連結擴散更多有志於協助企業數位轉型的優秀青年。

跨域創新 奠定未來人才基礎

行政院政務委員唐鳳出席第一梯次中部場的T大使開訓典禮，他指出，「跨域」是這次設計T大使的重要概念，可以分成「跨場域」與「跨領域」兩個部分。所謂「跨場域」是透過數位技術，將不同的場域連結起來，例如一些投入農業的朋友，他們的工作可能已經不像以前要親自耕作，而是寫程式讓無人機幫他下田；而「跨領域」指的是此計畫並沒有科系門檻限制，各科系的學生皆能擔任T大使。



唐鳳強調，T大使不只是見習生，同時也是「反向的導師」。因為年輕朋友身處數位原生世代，擁有十幾年的網路經驗，「就像數位世界派來實體世界的大使一樣」，希望透過他們的觀點，去告訴其他領域的朋友們還有哪些最新想法，讓大家不再受限於場域。另外，他也希望，在整個創新的過程裡，不要犧牲掉任何人與人之間的連結，而是要整合人與人之間的需求。T大使計畫也花了很多時間去探討社會創新，與在地的社會企業朋友、生態圈，去實現「共同創造」的理念，帶著中小、甚至微型企業，一同邁向數位轉型。

微軟 預計全球培育 2,500萬數位人才

身為北部響應企業的台灣微軟公司，總經理孫基康也在開訓典禮上表示，微軟也有兩個很重要的「T」，第一個「T」是運用科技（Technology）賦能大家去做數位轉型（Transformation）。另外，微軟在今年年初也宣布了另外一個「T」計畫，就是要在全球培訓（Training）兩千五百萬人，提升他們的數位能量，不管是在雲端科技、大數據或AI等領域。

孫基康笑談：「我常被問，新冠肺炎之後的世界會長怎樣？其實我也不知道，可是我覺得『數位能量』是企業必須要努力的方向。」而數位能量的概念中，有一個非常重要的東西叫「平台」，除了在上面可以創造自己的IP外，也要協助更多企業去導入這些IP。最後，他勉勵學員，要保持「成長式的思維」與「同理心」，並珍惜這次難得的學習機會，用熱忱與知識，除了加速國內數位轉型，也要帶領台灣走向國際。

強化數位技能 T大使向大專院校生招手