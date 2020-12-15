打臉里昂 日媒爆iPhone明年產量更驚人！

外資圈傳出蘋果砍單恐衝擊台積電5奈米產能利用率，但日媒15日報導，蘋果不僅沒砍單，還計畫明年上半年增產iPhone約9,600萬支，較今年同期增加30%，原因在於9月推出的5G版iPhone 12系列賣得太好了。

日經引述蘋果供應鏈消息指出，蘋果已要求供應商增加生產9,500萬至9,600萬支iPhone，增產的機型除了iPhone 12 系列外，還有iPhone11和iPhone SE。據了解， iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max銷量最好。

目前推估2021年將生產2.3億支新舊款iPhone，較2019年成長20%，整體產量直逼2015年史上新高紀錄。

前述iPhone明年增產3成的消息，無疑是打臉里昂證券日前披露蘋果砍單的說法。里昂提到，蘋果A14晶片砍單後，影響台積電5奈米製程產能利用率明年下滑到80%，而受庫存調整影響，明年每股盈餘（EPS）可能較預期減少1%，從22元降至21元。

對於外資預期台積電明年上半年5奈米利用率將大幅下滑，董事長劉德音今日也回應表示，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，內部也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。

（中時新聞網 吳美觀）

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