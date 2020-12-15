外資傳砍單問題 台積電董事長回應了

台積電董事長劉德音：明年上半年樂觀沒看到砍單

台積電董事長劉德音15日表示，因為新冠肺炎疫情、地緣政治及貿易制裁的關係，庫存的定義有新的解釋，不能用過去的看法來看，半導體庫存增加是未來供應鏈正常現象，不擔心有超額下單問題。

對於外資預期台積電明年上半年5奈米利用率將大幅下滑，劉德音回應表示，明年上半年景氣會比往年的正常季節性表現更好，內部也沒有看到砍單或產能利用率下滑情況發生。

竹科管理局舉辦40周年慶祝活動，15日頒發傑出成就貢獻獎予台積電創辦人張忠謀、宏碁創辦人施振榮、聯電榮譽董事長曹興誠、聯發科董事長蔡明介。昔日晶圓雙雄且王不見王的張忠謀、曹興誠同台，成為業界矚目焦點。

劉德音表示，兩人同台很好也很自然，他們兩人經營理念曾有不同，但今天見面同台互動很自然。

創辦人張忠謀傳承給台積電所有價值觀、經營理念、公司治理，是台灣產業很值得觀察的重點，讓許多產業不會陷為家族產業或台灣產業，而是成為世界的產業，也不會是一代產業，而是可持續進步的產業，這是張忠謀對台灣及園區最大的貢獻。

（工商時報 涂志豪）

劉德音：半導體產業人才受限 教育系統應鬆綁

台積電董事長劉德音今天表示，台灣半導體產業已到人才供應有限制的時刻，台灣應讓教育系統能夠鬆綁，讓年輕人喜歡念什麼就念什麼，不要被名額限制住。

新竹科學園區管理局今天舉辦國際論壇，歡慶成立40週年。劉德音應邀演講「迎接科學園區下一個成功的40年」。

劉德音表示，今年挑戰一個又一個，先是中美貿易緊張，又有疫情肆虐，美國對中國又一層一層的限制，全球供應鏈持續演變，不同貿易規則不斷出來，每個公司要確保經營穩定，要靠經營者智慧調整。

劉德音說，台灣半導體產業今年可望繳出令人驕傲成績，整體半導體產值可望達新台幣3.2兆元，其中，IC設計產值將達8500億元，將年增22.7%；IC製造產值將達1.8兆元，年增23.7%；IC封測產值5500億元，年增10%。

他表示，今年是世界科技量子跳躍的一年，5G普及的一年，也是公共衛生面臨大挑戰的一年，世界各地生活型態有許多改變，加速數位化，社會各層面比預期快速導入數位應用，半導體持續進步是這些應用的核心。

劉德音指出，智慧手機、高性能運算處理器、物聯網與自動駕駛，是推動半導體成長的動力。未來數位化的新境界令人振奮。

對於園區的未來，劉德音說，園區不要畫地自限，要為未來產業而做。他並表示，半導體產業已經到了一個人才供應有點限制的時刻，台灣應讓教育系統能夠鬆綁，讓年輕人喜歡念什麼就念什麼，不要被名額限制住。

（中央社）