供應鏈缺口擴大 面板Q1價續揚

面板供應鏈第四季供給吃緊、限縮了面板供貨，再加上面板需求有撐，使得面板價格一路漲到12月。如今日本電氣硝子（NEG）又因為高槻工廠停工，玻璃基板供應缺口擴大，再加上原本就持續吃緊的IC等零組件，第一季面板產出受限，市場預期，第一季面板供不應求的狀況不變，面板價格有望續揚。

面板供應鏈第四季供給缺口擴大，包括IC、玻璃基板和偏光片供給都相當緊俏，其中又以IC最為吃緊，供給缺口高達1～2成。面板廠主管也透露，為了搶料，IC價格都上漲，過去買材料是買越多越便宜，現在卻是反過來，除了原本一定的數量之外，如果想要多買還得「加價購」。

玻璃基板的供給缺口雖然不像IC那麼大，但是玻璃基板供應商就是那幾家，而且生產少不了玻璃基板，在面板缺貨又漲價的的當下，如何拿到更多產能，也讓面板廠傷透腦筋。日前夏普旗下堺工廠（SDP）還罕見地在大阪地方法院向康寧日本提出假處分聲請，請求康寧日本停止違約行為，把約定供應給SDP的玻璃基板轉銷售給中國客戶。從夏普和康寧兩家公司吵架，就可以看出玻璃基板供應吃緊的狀況，面板廠搶料搶到不惜走上法律途徑。

今年第四季雖然面板需求暢旺，但是因為缺料問題，面板廠產出受到限制，面板廠出貨可能還略低於第三季。也因為面板產能不足，推升面板價格漲勢一路延續到12月，單季價格漲幅超出預期，達到15％～20％的水準。

先前市場預期，由於今年面板價格漲勢高達50％～70％，一方面因為面板價格已經回到盈利水準，此外下游電視廠因為成本高漲、面臨虧損壓力，恐影響拉貨意願，第一季面板拉貨動能和面板價格都將面對拉回調整。

如今玻璃基板供應鏈發生意外，不僅玻璃基板供給缺口擴大，也將進一步影響第一季面板供貨量，面板供不應求的基調不變，面板價格可望持穩，甚至在淡季維持緩漲的走勢。