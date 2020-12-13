日本大廠跳電停工 玻璃基板供貨告急

日本玻璃基板大廠日本電氣硝子（NEG）驚傳停電，位在日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工廠因意外停電5小時，造成玻璃熔爐受損。該廠供應8.5代以下的玻璃基板，旗下3座熔爐預計會在第一季陸續修復、恢復生產，整體影響時間恐長達4個月。高槻廠停工，估計一個月玻璃基板供應將減少400萬～500萬平方米、相當於一座8.5代廠的產能，玻璃基板供給缺口擴大，使得原本就缺貨的面板供應鏈更是雪上加霜。

日本電氣硝子位在高槻的玻璃基板廠11日晚間傳出停電，造成熔爐以及供料槽受損，日本電氣硝子已經在週末緊急通知各大面板廠，接下來玻璃基板供貨會受到影響。此次日本電氣硝子高槻廠停電5小時，造成旗下3座熔爐廠、以及5座供料槽受損，因為停電使得生產線溫度下降，玻璃附著在供料槽上，5座供料槽都必須更換。日本電氣硝子估計在1月份趕工修復2座供料槽，在2月、3月會陸續修復剩下3座供料槽。

目前全球TFT LCD玻璃基板主要供應商包括美商康寧、以及日本的旭硝子（Asahi Glass）、日本電氣硝子和板硝子（NHT）等等，其中日本電氣硝子的市佔率雖然在20％以下，但是在玻璃基板供應鏈當中素有「最佳配角」的稱號，即使供貨量不及康寧、旭硝子，但是卻也供應給所有面板廠，是最重要的第二供應商(second source)。因此日本電氣硝子供貨出問題，不僅LGD立刻派人前去了解狀況，台灣面板廠也立刻動員要穩固料源。

Omdia顯示器研究總監謝勤益表示，高槻玻璃工廠供應8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板，佔日本電氣硝子的產能比率約15％，該廠停工估計一個月將減少400萬～500萬平方米的產能，以8.5代玻璃基板面積計算，相當於一個月減少10萬～15萬片的玻璃基板產能，等於是少了一座8.5代廠的產能。

今年下半年玻璃基板供應相當緊俏，特別是10.5代玻璃，因為位在武漢的玻璃基板廠延後投產，使得供貨不足。如今日本電氣硝子生產線又出問題，影響更是遍及8.5代、7.5代、6代、5代等主流生產線，預期玻璃基板缺口將更形擴大，而且影響延續到明年第一季。