二線EMS、ODM廠加速轉型

疫情改變全球經濟活動型勢及生活模式，台二線EMS、ODM廠也積極擴搶新商機轉型，力拚開展高利基的新事業版圖。除浩鑫（2405）擺脫準系統廠低毛利的代工包袱，轉型向科技醫療領域有成，承啟（2425）則擴大投入AI軟硬體整合解決方案，希望在維穩本業之際、新事業能撐起營運另半邊天。

浩鑫旗下暄達醫學自第二季起營收雙位數幅度增長，同步拉抬浩鑫營益率轉正，毛利率亦在結束低毛利筆電代工業務、優化產品組合後，拉升至達37％新高。總經理鄭瑋勳表示，浩鑫產品組合調整動作已告一段落，明年將拓展高附加價值產品線，以推升營收成長動能為首要。

目前浩鑫已鎖定科技醫療，旗下暄達除持續有來自歐、美等海外市場的醫療級氣墊床急單，位於林口的組裝產線也持續滿載。另在台已獲醫材認證的負壓傷口治療機，也取得美國FDA、歐盟CE和巴西的醫療相關認證，其中台灣最快在明年第一季就將導入包括台北榮總、花蓮慈濟等醫療院所，海外則鎖定美國、巴西、澳洲、中東及義大利、英國等歐洲市場銷售。

另結合浩鑫在XPC本業技術基礎的Kiosk應用產品線，也推出如整合生理數值健康量測、App及雲端的可客製模組化Kiosk量測站，還有與北醫、瑞得康科技合作開發可支援健保卡、身分證等實名制管理的「零接觸智防疫自助機」，預期都將大舉挹注浩鑫在智慧健康醫療事業的營運比重達兩成以上。

展望後市，浩鑫在Mini PC、控制主機等XPC業務表現持穩，今年營運在二、三季單季轉盈後，第四季可望維持獲利、力拚全年轉盈。另因疫情遞延的標案、訂單可望在明年回流，加上暄達的負壓傷口治療機亦可望於明年放量，減壓氣墊床和IoT智慧床明年出貨動能亦可期，樂估明年力拚營收、獲利同步雙位數增長。

承啟看好AI應用領域、2018年底轉投資在中國大陸教育市場具高市占率的AI伺服器業者思騰合力，雖今年上半年營運一度受疫情影響，不過下半年在企業及研究機構端的業務比重大幅增長下，亦逐步回溫中。承啟旗下應用發展部門今年也針對AI資源管理與模型開發，設計專為學術及企業AI開發者設計的GPU高效開發管理系統，整合多種加速元件、資源管理及開發協作工具，預計明年還推出自有品牌的AI高效開發管理平台整機解決方案、AI行業應用解決方案與AI雲服務，進一步聚聚智慧製造、智慧醫療等領域商機。另承啟於今年3月間再以1.5億元轉投資佑勝光電，並取得13.05％持股及一席董事，為跨足5G領域布局。

承啟表示，顯卡已是成熟產業，承啟在本業營收、獲利皆已維穩一定水平，希望能透過跨領域的投資、持續轉型，目前相關AI及 5G應用領域已轉投資包括雲服務商萬里雲（CloudeMile）、思騰合力和佑勝光電。