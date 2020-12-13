iPhone 12砍單傷台積？專家不忍了爆1句

據里昂最新報告指出，蘋果iPhone 12將出現首波砍單，影響所及台積電5奈米產能利用率明年首季將下滑到8成；對此國內分析師認為，即使台積電5奈米產能短暫削減，缺口也會被其他客戶補上，外界對台積電展望不需要過度悲觀，似乎打臉外資的看法。

儘管是季節性砍單，但里昂在報告中提到，iPhone 12首波砍單持續到明年上半年，推估打造A14晶片的台積電5奈米產能利用率，可能從目前100％，到明年第1季下降到80％；而受庫存調整影響，台積電明年每股盈餘（EPS）可能較預期減少1%，從22元降至21元。

摩爾投顧投資長郭哲榮表示，台積電5奈米產能利用率明年首季縱使短暫下滑，缺口還是會被其他客戶的訂單補上，台積電在先進製程技術的競爭優勢顯而易見，仍力壓競爭對手，外界對展望不需要過度悲觀，且外資報告為了搶市場第一和吸引眼球，對於營收預期調整得過於頻繁。

他認為，蘋果iPhone12新機至少能銷售8000萬支以上，外資低估了高階Pro Max機型的需求，也可能後續補單給台積電。

資深分析師黃冠華則表示，庫存調整將會影響明年上半年下單的情況，如果訂單萎縮股價會跟著反映，但台積電周五（11日）股價先蹲後跳，看來不受消息面影響，若EPS只減少1元的話，對整體衝擊有限，台積電股價能否持續上漲，仍要看外資的臉色。

（中時新聞網 吳美觀）