AR/MR需求好 智慧眼鏡產業商機快速引爆

隨著AR/MR硬、軟體平台以及雲端服務的多面向整合，加上5G商轉所引領的大頻寬、廣連結與低延遲的應用趨勢，智慧眼鏡市場後勢成長值得期待。根據IDC的統計，從2019至2024年的年複合成長率(CAGR)躍升為184.5%，AR/MR相關硬體與應用商機將快速引爆。

為因應此一發展趨勢，在經濟部技術處科技專案支持下，資策會智慧系統研究所(系統所)投入智慧眼鏡MR應用軟體核心技術的開發，提供MR雙向即時通訊與MR-SOP工作指引功能，並與重工業、半導體及裝置系統廠等業者合作。以高雄市仁武區之石化業為例，導入資策會智慧眼鏡工業應用解決方案，並結合多種穿戴式工業物聯網裝置，提供如工程監控、廠區巡檢、安全通報等輔助機能，應用於狹小的作業環境，減少作業人員的配備負擔並提高工作效率，打造我國智慧眼鏡工業科技應用的典範。

資策會更聯手佐臻、Epson及國內產業鏈合作夥伴成立「台灣智慧眼鏡產業協會」，透過協會的力量，串聯上、中、下游業者，共同建構我國的AR/MR應用服務生態系統。此外，亦與Epson攜手成立AR共創中心，透過培育軟體開發套件人才，促進AR產業應用與發展。

高雄市副市長羅達生表示，高雄市政府拋磚引玉籌組5G與IoT產業的大聯盟，首先在高雄大舉投資產業園區內的基礎建設，並推動完整的技術平台的建置，鼓勵產業界建立端對端解決方案的開發，並期盼電信商、系統廠商與品牌廠商一起共襄盛舉，串連5G與IoT的大商機，高雄歡迎大家攜手來投資。

經濟部技術處科技專家鄧德雋表示，智慧眼鏡搭配5G專網的應用在產業中有非常令人期待的發展潛能，尤其在彈性的整合，以及成本上的有效的節省，無論是AR智慧眼鏡用來做廠區巡檢等整合應用，發展許多智慧工廠的應用，希望透過這個活動，能為高雄帶來未來發展的商機。

資策會系統所代所長蒙以亨也表示，隨著5G時代的來臨，智慧眼鏡有更大的發展潛力，產業界需更緊密的合作共同打造智慧眼鏡成為AR、AI與5G的重要載具。系統所在技術處指導下，持續深耕智慧眼鏡核心技術，並將以高雄作為驗證場域之一，帶動高雄AR產業發展，協助高雄重工業產業數位轉型。