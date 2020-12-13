IDC：疫情影響 台灣NB需求大增

根據IDC最新報告統計，2020年第三季臺灣PC（包含桌上型/筆記型電腦/工作站）市場量共69.1萬台，年對年為持平表現。IDC市場分析師劉伊菡表示，臺灣PC市場在經歷上半年因疫情而激增的異地工作與遠距教學需求後，第三季受惠於三倍券對消費市場的刺激維持旺季表現，家用市場無論是筆電或是桌機都仍維持在低於3%的年成長。而商用市場則無法達到與去年同期因作業系統汰換所產生的換機潮需求，年對年小幅下滑2.4%。

累計2020年PC市場前三季出貨量，筆記型電腦的年對年成長高達13.3%，而桌上型電腦也維持2.3%的年成長率。但隨著第四季商用市場採購力道漸趨保守，家用市場的需求也逐步趨緩，IDC預估第四季將年減5.3%，但全年年成長率仍維持4.3%。展望2021，預期疫情趨緩但經濟復甦狀況仍待後續觀察的情況下，不論企業或個人的都不再有今年對PC裝置的高度建置需求，IDC 預估2021臺灣 PC 市場年對年將下滑6.8%。

平板電腦方面，2020年第三季台灣年對年成長28.7%至25萬台，受惠於COVID-19遠端工作、學習的需求，商用平板市場年對年成長幅度高達94.9%，尤以10吋以上大尺寸平板增加幅度最高，達 73.4%；消費市場則由於疫情關係旅遊及其他娛樂支出相對減少、消費者待在家的比例增加而使消費性電子產品支出提升，年對年成長達15.2%。然而由於上半年供貨不穩的關係，預期2020年全年度仍是下跌7.6%，整體出貨量將為93萬台。2021預期因疫情而增加採購的需求趨緩，且教育市場傾向選擇購買筆電取代平板的比例提高，年對年將持續下跌7.3%至86萬台。

在智慧型手機方面，2020年第三季台灣智慧型手機市場量為138萬台，年對年下跌18.0%，雖然COVID-19影響消費的狀況日漸減輕，且預期5G於七月商用開台後更有望減緩下跌幅度，然而因5G智慧手機價格及資費仍相對處於高點，消費者對5G手機換機的必要性抱持觀望的態度，加上蘋果延遲新機出貨至第四季，連帶影響第三季出貨。

疫情後的經濟衝擊雖然趨緩，但5G商用開台在短期內仍難以刺激消費者的換機需求，預計此將持續影響第四季的出貨狀況。IDC 助理分析師江靖婷表示，預期2020第四季消費者仍傾向延緩換機時間，然因蘋果集中於第四季出貨新機，預期將有助減緩第四季年對年下滑幅度，預計第四季年對年成長約達10.0%，2020全年則下滑16.3%至540萬台。展望2021，預期整體市場將有望從疫情中持續復甦，陸系品牌相對2020年將更積極佈局， 全年出貨將成長7.9%至583萬台。