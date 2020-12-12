5G換機潮發酵 蘋概PCB熱舞

受疫情影響，美系手機品牌新產品整體時程延後，集中在第四季密集推出，受此影響，PCB供應業者11月營收開始出現了明顯增長，如軟板廠臻鼎-KY、台郡等。法人表示，美系新產品推出以來，市場反映熱烈，客戶端積極追單，看好5G換機潮開始慢慢發酵，且需求仍大於供給，預期可延長至2021年第一季都還保持強勁動能。

往年第三季美系新品啟動拉貨，業者營收就會逐步進入高峰，2020年在疫情的干擾明顯遞延，如臻鼎進入第三季後，雖然單月營收開始逐月成長，但8～10月的營收都是呈現月增、年減的狀況，隨著新手機全數推出、開賣，11月營收直接跳增近四成、站上200億創下歷史新高，印證公司「延後不代表不好」的看法，公司樂觀看待第四季營收季度、年度都會成長，全年營收獲利較上年保持成長。

台郡也是同樣的狀況，下半年隨著市場進入旺季氛圍，單月營收都有保持月成長，但相較上年同期的拉貨高峰卻是衰退，而11月營收出爐，月增逾一成、年增逾兩成，以37億元創下今年新高、歷史次高。

台郡在客戶新品放量前提到，由於拉貨遞延，動能集中在第四季，該季將會看到全年最旺的表現，預估第四季產值會較去年同期有10～20％的成長，全年度亦比去年有雙位數成長。同時，台郡也樂觀看待明年將在5G LCP天線模組上大放異彩，並有機會切入美系客戶手機。

硬板廠方面，如燿華上下半年的營收狀況落差就不小，影響原因來自疫情先讓產能開出受限，接著美系二代TWS產品需求急凍，加上其他因素如遷廠、車市下滑等，導致該公司上半年業績陷入谷底。而下半年受惠TWS訂單復甦，以及新機電池板開始供貨，燿華業績回穩，11月營收來到16.55億元，創今年新高。

華通的表現則異於同業，營收從6月開始保持強勁的年月雙成長，主要供應的兩款美系機種在第四季放量下，讓華通11月以63億元再度刷新單月歷史新高。

法人表示，中系手機需求崛起以及客戶分散布局有成，是華通營收維持成長的關鍵，而美系新機時程雖然比往年晚，但不少產品仍為華通持續挹注動能，如WFH的筆電、平板，宅經濟會用到耳機、觸控筆等，如今美系新機進入放量階段，追單也很積極，看好華通HDI滿檔至農曆年前，創下歷年最強的第一季。

智慧機拉尾盤 Q4出貨將回神

據國際數據資訊（IDC）預估，第四季全球智慧型手機出貨量將比2019年同期成長2.4％，且由於OEM及通路商積極推動，刺激全球市場迅速反彈，預估2021年全球智慧型手機銷量將有4.4％成長。IDC表示，儘管5G需求疲軟，但智慧型手機銷售仍超出預期，供應鏈忙於旺季需求，且預期這股動能可延伸至2021年保持強勁。

IDC也提到，儘管大環境仍受到疫情、封城等因素影響，但全球許多市場的消費者，把消費預算從旅行、外出就餐、休閒等領域，轉移到消費性電子產品上，因此智慧型手機成為消費模式轉變的受益者。

PCB業者指出，下半年智慧型手機拉貨動能崛起，一方面是美系品牌歷年新機，目前看來市場需求強勁，客戶也在積極追單，另外則是中系品牌因華為禁令發生變化也是原因之一。華為在禁令前已大量囤積庫存，因此持續有在其他零組件上下單，而華為以外的品牌，如小米、oppo、vivo等，則鎖定華為將淡出手機市場，紛紛上修預估量，以布局分食華為可能流失的市占，不論是美系或非美系，下半年需求都是呈現高檔。

台灣電路板協會（TPCA）分析，原預估2020年全球智慧型手機銷售將衰退超過10％，隨著第三季銷售數據出爐，僅1.3％小幅衰退，相比上半年衰退13.9％，市況反彈幅度明顯優於預期。不過，第三季表現亮眼，部分原因來自於上半年的需求遞延，疫情對全球消費力道的影響仍是存在，因此要觀察手機市場是否確實回溫或僅是跌深反彈，第四季是關鍵。

TPCA表示，對電路板產業而言，5G高值化產品是台商2020年仍可保持成長的關鍵，據預估，全球5G手機滲透率將從2020年的19％快速提升至2024年的58％，也就是第四季起，全球智慧型手機復甦的動能，高度來自於5G手機，從技術角度來看，未來三年的發展趨勢也相當有利於台廠，因此展望2021年，預期疫情退怯後，台灣電路板產業產值成長率有機會優於2020年。