蔡明介：明年H1晶圓產能吃緊

IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介11日表示，由於全球晶片持續缺貨，聯發科晶片也供不應求，2021年缺貨問題要解決應該還是不容易，且上半年先進製程及晶圓代工產能仍將吃緊。

由於全球晶片持續缺貨，聯發科及競爭同業的晶片也同樣供貨吃緊，對於明年晶片供不應求情況能否紓解，蔡明介表示，聽供應商跟我們講的，應該還是不容易，明年上半年先進製程及晶圓代工產能仍吃緊。

蔡明介說，因為整個產能供不應求，跟過去幾年大家的投資不夠有關，成熟製程的投資不足，先進製程投資金額又大，且沒有太多公司可以投資，這些都有關係。

聯發科公告11月合併營收335.38億元創下歷史次高，如何看待聯發科今年表現，蔡明介表示，聯發科創業到現在23年，中間當然也有一段時間快速發展，中間也有上也有下，各種技術挑戰、競爭都有。今年聯發科有一個不錯的成績，全年營收應該可以超過100億美元。這樣的成績在國際上、IC設計公司或是半導體公司中，都是排在領先的族群之內，當然要感謝經營團隊同仁大家的努力，還有客戶和供應商的幫忙。

對於給今年聯發科成績打幾分，蔡明介笑說不要老是問我打幾分，我們就是do our best。

蔡明介說，對聯發科來說，最重要是擁有穩健的成長，在世界舞台上站在一個技術領先的地位，也在半導體產業成為一間關鍵重要性的公司。

聯發科如何布局未來研發方向，蔡明介表示，聯發科每年都投入高達600～700億元研發資金，今年疫情帶動科技商品的需求，未來包括人工智慧（AI）、5G相關技術、物聯網（IoT）等投資布局會持續擴大。

聯發科11日舉辦第三屆「智在家鄉」數位社會創新競賽頒獎典禮，董事長蔡明介親臨現場，他相當重視「智在家鄉」創新比賽，每年都會出席與入選團隊交流。蔡明介指出，疫情一開始有點手忙腳亂，但這一年因為科技力量，像是遠距工作和遠距教學，留在家鄉時間變多，家鄉成為安心的地方，這是台灣的成功。

11日公布獲獎名單，由嘉義智能肥水栽培團獲得首獎，獲得獎金100萬元。蔡明介表示，在全球新冠肺炎陰影下，智在家鄉賽事不但如期完成，參賽團隊數量還創下新高，民眾不畏疫情踴躍參與，而新冠肺炎疫情帶動新常態，讓科技能回饋家鄉對此非常感動。