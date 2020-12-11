世界先進延後尾牙 台、星員工發獎金1.5萬

晶圓代工廠世界先進（5347）表示，考量目前新冠肺炎疫情發展，決定將大型年終尾牙活動，延至明年上半年擇期舉辦，所有預算將全數留用。為了慰勞員工一年以來的辛勞，將提供全體員工每人1,000元餐飲預算，由單位自行辦理餐敘。

另外，世界先進決定加發台灣廠區每人新台幣1.5萬元、新加坡廠每人710元新幣的獎金，台灣員工共5,300人、新加坡員工數770人，共計發放超過9,000萬元。

世界先進表示，2020年是世界先進非常辛苦但也持續進步的一年，即使在嚴峻的疫情之下，公司的成長仍然符合預期，這都要感謝所有員工的齊心努力。

世界先進指出，為一同守護得來不易的防疫成果，並守護全體員工的健康及客戶的權益，世界先進考量目前疫情發展，決定將大型年終尾牙延後至明年上半年擇期舉辦，所有預算將全數留用。若明年夏天結束前仍不宜舉辦大型餐敘，屆時會將活動預算全數發放給員工，以感謝員工對公司的付出。

歲末年終之際，為慰勞員工一年以來的辛勞，世界先進將提供全體員工每人新台幣1,000元餐飲費預算，由單位自行辦理餐敘，以表達對員工的謝意。年終餐敘台灣地區每梯人數應少於300人，各地區皆應遵守政府公佈的大型聚會的防疫原則。

為了感謝全體員工於今年持續的努力與堅持，讓客戶得到更好的支持與服務，並使業績持續穩定地成長，世界先進將發給台灣廠區每位員工新台幣1.5萬元，新加坡廠區每位員工新幣710元獎金。

（工商時報 涂志豪）

晶圓代工廠世界先進董事長方略今天宣布，台灣廠區每位員工發給新台幣1.5萬元，新加坡廠區每人新幣710元（約新台幣1.5萬元）獎金，感謝員工們今年的努力。

方略今天發給員工一封公開信，信中表示，2020年是世界先進非常辛苦但持續進步的一年，即使在嚴峻的疫情之下，公司的成長仍然符合預期，這都要感謝所有員工齊心努力。

為一同守護得來不易的防疫成果，並守護全體員工的健康以及客戶的權益，公司考量目前疫情發展，決定將大型年終尾牙延後至明年上半年擇期舉辦，所有預算將全數留用。

方略說，若明年夏天結束前仍不宜舉辦大型餐敘，屆時會將活動預算全數發放給員工，以感謝員工的付出。

歲末年終之際，為慰勞員工一年以來的辛勞，方略表示，公司將提供全體員工每人1,000元餐飲費預算，由單位自行辦理餐敘，以表達對員工的謝意。

方略指出，年終餐敘台灣地區每梯人數應少於300人，各地區皆應遵守政府公布的大型聚會的防疫原則。

為了感謝全體員工於今年持續的努力與堅持，讓客戶得到更好的支持與服務，並使業績持續穩定地成長，方略宣布，公司將發給台灣廠區每位員工1.5萬元，新加坡廠區每人新幣710元獎金。

（中央社）

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