研華攜越南商 開發智慧電動巴士系統

工業電腦廠研華今天宣布與越南最大集團VinGroup策略合作，已和VinGroup 旗下VinBus簽約共同開發智慧電動巴士管理系統。

研華越南子公司Advantech Vietnam Technology Co., Ltd.與越南VinGroup旗下專責智慧電動巴士的VinBus Ecology Transport Services Limited Liability Company（VinBus）日前舉辦策略性合作簽約儀式，雙方將共同發展智慧電動巴士管理系統。

根據雙方協議，研華越南子公司將與VinBus共同推動並相互支援智慧電動巴士管理系統，包含車隊管理、候車管理、路線管理、乘客訊息管理、ADAS行車安全系統、駕駛行為管理、電動車電池管理、乘客Wi-Fi連網服務等。

研華表示，所有安裝研華TREK智慧巴士解決方案的VinBus電動巴士，可利用人工智慧（AI）影像辨識進行即時駕駛員行為管理，實現相關智能行車安全，例如車輛盲點偵測、超速、緊急煞車、駕駛員分心駕駛、使用手機等注意力分散的警報。

研華指出，與VinBus專案將從河內開始導入第一階段的智慧電動巴士，未來也將於全越南導入這項應用方案，預計不久後將複製至全亞洲及全世界。