晶圓二哥GG了？大咖狂倒貨 專家爆內幕

晶圓代工二哥聯電近期漲勢驚人猶如睡醒猛獅，二家外資也連袂上調目標價至60元，但股價創高後，連續兩個交易拉回修正，今（10日）盤中一度重挫近5％，跌破5日線。

資深分析師表示，聯電11月營收已經連4個月無法創高，外界會對原先預期的轉單效應感到疑惑，當股價大漲後，對基本面要求也跟著拉高，容易被市場放大檢視。

聯電11月合併營收147.26億元，月減3.7％，主要受到工作天數減少及台幣兌美元匯率升值影響，與去年同期相較成長6％，創下單月營收歷年同期新高。法人預期聯電12月營收將達155～160億元之間，改寫單月營收史上紀錄，第4季營收亦將同步攀高。

但萬寶投顧總監蔡明彰認為，聯電自7月營收154.9億元以來，已經連4個月營收無法創高，外界就會質疑轉單效應的真假，況且今年股價已飆漲超過200%，股價大漲後，對基本面的要求及期待也跟著提高，而被大家拿放大鏡檢視業績。

他強調，資金行情，表面上每天都有飆股，但若缺乏業績，只靠消息，一般投資人看得到、吃不到，追到就套牢，唯有營收表現才能支撐股價的表現。

其實觀察外資連5個交易日已經賣超聯電近12萬張，其中7日更大幅調節7.5萬張，持股比重也降到45.7%，為近期低點。投資人不可輕忽外資賣壓，也要留意後續營收表現。

聯電股價在8日衝上51.7元新高後，已連續兩個交易日拉回修正，今日盤中最低來到47.5元、跌幅4.8%，截至上午11點32分暫報47.7元、摜破5日線。

（中時新聞網 吳美觀）