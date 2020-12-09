三星買奧斯汀廠附近土地 擬擴廠尬台積電

全球晶圓代工龍頭台積電11月10日董事會通過核准於美國亞利桑那州設立100%持股子公司，實收資本額35億美元，美國亞利桑那州鳳凰城政府也無異議通過台積電開發案2.05億美元資金，協助台積電在當地生產5奈米製程，對此，先前有韓媒，三星電（Samsung Electronics）也將赴美設廠，並利用極紫外光（EUV）光刻設備生產晶片。不過，最新消息指出，三星的確要赴美，但並未涉入7奈米以下製程生產。

三星身為台積電在晶圓代工領域的強力競爭對手，雖然在7奈米製程研發與客戶訂單上落後，但隨著今年步入5奈米製程，三星在今年下半年接單高通從高階製中低階的5G處理器晶片訂單，也獲得繪圖晶片大廠NVIDIA今年廣受市場迴響的RTX 30系列顯卡，私毫沒有鬆懈追趕台積電的腳步。

為了搶攻在2030年成為非記憶體半導體龍頭地位，南韓砸大錢向ASML買進EUV機台，三星集團副會長李在鎔日前也親赴ASML在荷蘭總部，希望能向該公司趕緊拉貨，為的就是希望能在先進製程上打敗台積電。

據韓媒《infostockdaily》日前報導，據三星以及相關行業人士近日透露，三星電子將在德州奧斯汀建立晶圓廠，並使用EUV光刻機台，生產非記憶體半導體與系統LSI產品，投資規模預估100億美元（約2,851億元新台幣），月產能約7萬片。

至於韓媒《BusinessKorea》報導，三星在奧斯汀的子公司Samsung Austin Semiconductor買下一塊面積104,089平方公尺的土地，三星已經提出申請要求當地政府審議這筆土地的開發案。三星一名高層透露，他們的確有這些動作，也提出土地變更申請，至於詳細公司還未決定。

外媒《Built In Austin》曾在12月初報導，Samsung Austin Semiconductor曾在10月在該公司廠區附近買下258英畝的土地，並提出地目變更申請，預計奧斯汀市議會將在12月10日審議。

Samsung Austin Semiconductor主要IC設計的客戶生產晶片，製程涵蓋14奈米、28奈米與32奈米，該廠區仍未裝設可以生產7奈米製程以下的EUV光刻設備。

集邦科技最新報告也指出，三星在今年第四季的晶圓代工業務營收將年增25% 、至37.15億美元，台積電則是年增21%、至125.5億美元。報告指出，台積電營收成長動能主要來自7奈米以及高效能運算（HPC）的需求，5奈米製程的營收貢獻則是在Q4逐步提升。

集邦科技表示，三星Q4的晶圓代工市占率將從上季的17.4%下降至16.4%，台積電則是上升，從53.9%上升至55.6%。（中時新聞網 呂承哲）

文章來源：businesskorea

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