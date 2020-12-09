蘋果光閃耀！力麗打進AirPods Max供應鏈

蘋果昨（8）日發表新款AirPods Max耳罩式無線耳機，力麗今天證實，環保聚酯原抽色紗線Ecoya打進AirPods Max供應鏈；據了解，蘋果使用原料紗線的產品，約有9成原料由力麗供應。

蘋果公司（Apple）昨日發表AirPods Max耳罩式無線耳機，可提供高傳真音訊、主動式降噪與空間音訊效果等，台灣售價新台幣1萬8,490元，將在台灣開放訂購，明年初開始發售。

力麗主管證實，環保聚酯原抽色紗線Ecoya再度攻進蘋果供應鏈，由於Ecoya編織手法編織細膩、相對親膚，Ecoya紗線應用於耳機表層。

力麗主管指出，品牌客戶訴求環保、綠電生產以及安全無毒。據了解蘋果使用原料紗線產品，幾乎有9成原料由力麗供應。

力麗在今年9月正式成立電子材料事業部，專攻電子產品材料應用與開發。力麗主管說，許多台灣指標大廠商看準趨勢，已與力麗洽詢，有意以紗線取代金屬或塑膠產品。

力麗主管也說，環保紗線雖然出貨量數量遠不及成衣，不過這是未來趨勢且毛利高，目前新購置機台也是以生產環保紗線為主，占比將逐步擴大，將陸續看到效益。

力麗在2017年成為蘋果智慧音箱HomePod表層透聲布以及Google智慧音箱供應商，並在今年打進Apple Watch編織錶帶供應鏈，iPhone 12充電線編織覆材也是採用力麗產品，力麗打進專攻電子產品材料有成。

延伸閱讀

蘋果推AirPods Max！WSJ：恐步HomePod後塵

蘋果發表AirPods Max 15日開賣、售價549美元