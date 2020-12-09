Google年度搜尋排行榜出爐 這「梗」奪冠!

Google 今 (12/9) 日公布台灣 2020 年度搜尋排行榜 (Year in Search)，其中，「美國總統大選」及「武漢肺炎」獲得第一、第二名，其衍生的關鍵字亦在不同類別排行榜中皆佔有不少席次，且橫跨範圍和集中程度都有比往年更勝之勢，甚至在網友多用來搜尋解答的「如何」、「怎麼」及首度公布的「什麼」關鍵字排行榜中，也不乏政治、疫情相關主題的討論。例如，從社群發酵的「像極了愛情」，不僅引發仿寫作熱潮，也引起許多網友好奇，讓「像極了愛情什麼梗」因而登上排行榜第一名。

「如何」、「怎麼」關鍵字進榜

疫情下各級政府機關推動的振興及補助政策受到矚目，包含振興三倍券、紓困補助、動滋券、藝FUN券和農遊券的申請方式或用法皆引起網友熱搜；而防疫相關的口罩購買、酒精稀釋方法等，也是網友們特別想獲取進一步資訊的主題，也反映台灣人高度關心防疫資訊及振興補助實施辦法。

此外，榜單中亦可看出台灣網友習慣透過「如何」、「怎麼」關鍵字，搜尋各式各樣疑難雜症的相關資訊，從民生話題如「牌照稅逾期如何繳納」及「如何報稅」、民間習俗的「地基主要怎麼拜」，到因應時事而生的「如何撒嬌」、「甍怎麼唸」等另類問題也紛紛上榜。

快速竄升「什麼」關鍵字反映流行話題

本次首度公開的快速竄升「什麼」關鍵字排行榜中，則可看出今年許多不同面向的焦點事物以及網友熱議的流行話題。例如從社群發酵的「像極了愛情」，不僅引發仿寫作熱潮，也引起許多網友好奇，讓「像極了愛情什麼梗」因而登上排行榜第一名。另外由韓國節目介紹，源自澳門的「400次咖啡」，因其容易取得的材料及富有挑戰性的做法，在社群上掀起一陣製作400次咖啡的挑戰風潮並帶動熱搜。

台灣四部國片快速竄升電影榜單

日本漫畫改編電影「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」除了在日本打破多項影史紀錄外，在台上映三天便突破億元票房；而「天能」以複雜的物理學及時間概念來構建故事基底，燒腦劇情引發網友大量討論，兩者分佔電影榜單第一、二名。

去年曾上榜的韓國電影「寄生上流」，今年二月奪得奧斯卡金像獎多項大獎，讓搜尋熱度不減，一舉拿下第三名。此外，今年國片票房與獎項上皆表現亮眼，包括在金馬獎獲得佳績的「刻在你心底的名字」和「孤味」，以及 「可不可以你也剛好喜歡我」和「怪胎」在內，共有四部台灣電影上榜，是近年來快速竄升電影排行榜中難得的盛況。

自2001年起，Google在每年年底公布年度熱門搜尋排行榜，分享全球與各國家間網友們最關注的搜尋關鍵字，藉此讓大家回顧當年最熱搜的話題、人物與事件。Google所公布的台灣今年搜尋排行榜是依照2020年期間搜尋量暴增幅度所進行的排名，採計時間範圍為去年12月至今年11月底。