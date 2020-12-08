台灣大與韓國SK電訊5G合作正式啟動

台灣大（3045）與全球首家5G電信商SK電訊簽訂「5G顧問服務專案」合約，並展開密切跨海視訊交流。5G用戶數搶下南韓近50%市占率的SK電訊，將以豐富深厚的實務經驗，協助台灣大在5G網路技術、服務與應用開發推廣等領域更上一層樓。台灣大5G佈建已超越7月開台時設定的4,000座3.5GHz高速基站目標，全台5G基站建置數量已超過5,000台，現在又與韓國電信業第一領導品牌締盟，展現台灣大衝刺發展次世代5G網路的強烈企圖心。

台灣正式進入5G元年，而南韓於2018年率先啟動5G商轉，目前為全球5G用戶滲透率最高的國家。台灣大技術長郭宇泰表示，台灣大哥大和5G國際先驅業者合作，與SK電訊展開全面且實質的技術交流，包括新世代網路規劃、網路效能優化、室內涵蓋方案、邊緣運算(MEC)、創新商務應用發展等，台灣大將汲取其實務經驗，縮短5G發展的學習曲線。

台灣大哥大與SK電訊為長期合作夥伴，電信雙強在今春跨國簽訂5G合作備忘錄，COVID-19疫情衝擊全球卻未影響雙方合作的腳步，台灣大技術長郭宇泰與SK電訊資深副總裁暨基礎設施業務負責人沈尚秀(音譯，Shim Sang-soo) 日前透過視訊會議完成跨海簽約儀式，SK電訊沈尚秀表示：「本次合作因疫情顯得格外珍貴且意義重大，相信藉由SK電訊的5G經驗傳承，台灣大哥大將展現出強大的5G競爭力；另外，我也期盼雙方在5G室內解決方案、邊緣運算等技術面向上，深化合作關係。」

台灣大哥大積極佈建5G室外站點，提升全台都會區「真5G」涵蓋，將與SK電訊進一步合作5G室內解決方案，整合各類先進技術，改善5G訊號室內穿透力不足的問題。另外，SK電訊已有眾多MEC與企業專網的實務應用案例，運用在防疫或遠距教育等公共服務、無人銀行、智慧工廠等場景，台灣大期盼未來能將多樣的5G服務導入台灣市場，為國內產業提供成功的MEC和專網服務，加速台灣5G進程與世界同步。

（ 時報資訊 郭鴻慧）