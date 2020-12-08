華新科明年設高雄廠 首季LTCC估產9億顆

華新科預期未來被動元件供貨持續緊張，規劃明年設立高雄科學園區新廠，攻LTCC元件及車規MLCC產品，預估明年首季LTCC產能可到9億顆。

華新科今天下午參加券商舉辦的電子零組件論壇，公司表示，第3季產能利用率已超過90%；今年新設立高雄加工出口區廠在下半年可提升高容和高頻積層陶瓷電容（MLCC）整體產能達10%。

此外，5G基地台、智慧手機、居家遠端工作和學習用電腦及筆電、伺服器和遊戲機等，是今年下半年主要成長動能。

展望車用元件趨勢，華新科指出，汽車應用的元件需求正逐步恢復，並將持續如此。

展望明年，華新科表示，5G基礎建設、雲端伺服器、HPC高效能電腦、物聯網、自動駕駛、人工智慧、東京奧林匹克經濟以及COVID-19疫情後報復性購買，將推動成長。

公司指出，在設備綠能化和智能化發展推動下，儘管美中科技冷戰和美國拜登總統新政府帶來短期的不確定性仍存在，電子業的長期前景依然樂觀。

觀察被動元件市況，華新科指出，儘管需求持續成長，受制合規供應廠商數量、擴展能力和生產設備供應有限，整體被動元件的供應量有限。未來被動元件的供貨將持續緊張。

在產能布局，華新科規劃明年設立高雄科學園區新廠，主要產品包括低溫共燒陶瓷（LTCC）元件及車規MLCC產品。

華新科積極擴充LTCC產能，預估今年第4季產能可到8.1億顆，占全球單季供應量50億顆比重約16.2%；明年首季產能可到9億顆，占全球單季供應量55億顆比重約16.36%。

法人預估，未來LTCC產品占華新科整體業績比重上看8%到10%。

從各產品業績比重來看，積層陶瓷電容占比約54%，晶片電阻占比約22%，射頻及保護元件占比約17%。