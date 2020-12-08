追擊英特爾！蘋果找台積電5奈米打造M1

美國科技大廠蘋果今年11月發表今年第3場新品發表會，如同外界預期，發表了專為Mac研發的ARM架構系統單晶片（SoC）「M1」處理器，正式與合作15年的英特爾X86架構說再見，預期蘋果將陸續推出新品，淘汰採用英特爾處理器的Mac。最新消息指出，蘋果計畫明年春季推出一系列自研Mac晶片，展現一舉甩開英特爾的野心。

據外國財經媒體報導，消息人士指出，蘋果工程師正在研究搭載M1處理器後續幾款產品，最快將在明年發表，最晚則是等到秋季發表會後正式公布並出貨，預計推出新一代的MacBook Pro、入門版與高階版桌機 iMac，以及Mac Pro，並推出M1處理器後續版本。

蘋果M1處理器採用台積電5奈米製程，搭配最新作業系統 macOS「 Big Sur」，搭載 4 個高效能處理核心以及 4 個節能核心，效能表現以及功耗表現上對比先前產品都更為領先，並提到CPU效能提升3.5 倍、GPU 效能提升5 倍以及AI學習功能都有顯著提升。

至於下一代M系列處理器，消息人士指出，蘋果正在尋求16 個功率核心以及4 個節能核心的晶片組，並同步測試搭載32 個高效能核心的新一代處理器晶片，預計在2021 年下半年推出高階桌機，與2022年推出全新小尺寸的 Mac Pro所搭載；還有消息指出，蘋果也在測試16 核心和 32 核心的內顯，並預計在2021 年下半年至2022年期間推出128 核心 GPU。

消息人士表示，若研發團隊順利運作，效能將超越英特爾的處理器。專家認為，蘋果此舉不僅提升PC部門營收增長的可能，更為長期採用X86架構的PC市場帶來漣漪，甚至讓市場出現巨大變化。

（中時新聞網 呂承哲）