聯電擠下格芯 重回全球晶圓代工三哥

市調機構拓墣產業研究院表示，第四季晶圓代工市場需求依舊強勁，各業者產能呈現持續滿載，產能吃緊使得漲價效應帶動整體營收向上，預估2020年第四季全球前十大晶圓代工業者營收將超過217.18億美元，與去年同期相較成長約18％，其中市占前二大廠分別為台積電及三星晶圓代工，聯電則超越格芯（GlobalFoundries）奪回第三大廠排名。



受惠於5G手機、高效能運算（HPC）晶片需求驅動，台積電7奈米製程營收持續成長，加上自第三季起已計入5奈米製程的營收，第四季成長動能續強，且16奈米至45奈米製程需求回溫，拓墣預估第四季營收將達125.50億美元再創歷史新高，較去年同期成長約21％。



三星晶圓代工在手機系統單晶片（SoC）與HPC晶片需求提升下，5奈米製程產品將擴大量產，並加緊部署極紫外光（EUV），接著發展4奈米製程的手機SoC，以及提升2.5D先進封裝量產能力，皆為三星挹注成長動能，預估第四季營收達37.15億美元並較去年同期成長約25％。



聯電受惠於面板驅動IC、電源管理IC、射頻IC、物聯網（IoT）應用等代工訂單持續湧入，8吋晶圓產能滿載，確立其漲價態勢，加上28奈米製程持續完成客戶的設計定案，後續穩定下線生產，預估第四季28奈米以下營收年成長可達60％，整體營收達15.69億美元，較去年同期成長13％。



格芯由於企業瘦身，此前出售部分廠區，並且未新增額外產能，第四季營收14.94億美元，與去年同期相較減少4％。然客戶對於使用成熟及特殊製程的生醫感測應用晶片關注度提高，加上5G布建帶來大量射頻晶片需求，讓相關晶圓產能維持在一定水位。



中芯國際自9月14日後已不再向華為海思供貨，其他客戶在14奈米進行試產時，中芯會有二～三季度產能空窗期，且美國將其列入出口管制清單後，除了設備面臨限制，非陸系客戶也恐將抽單，預估第四季營收將受影響，季減約11％，然因2019年基期低，該季營收年成長仍有15％。



拓墣產業研究院指出，第四季整體晶圓代工業者營收表現將穩定提升，部分產品需求爆發，客戶傾向透過提前備貨提高庫存準備，使晶圓代工產能呈現供不應求狀況。不過業者仍需密切關注目前全球疫情再次升溫，是否將對終端消費力道產生負面影響，以及後續中美關係的發展態勢。