佳世達 公開收購聚碩20.2％股權

佳世達科技於7日召開董事會，為進一步結合佳世達與聚碩的雙方資源，協助其發展成為全方位解決方案供應商（Solution Provider），並增加佳世達投資收益，將以每股現金新台幣45元，公開收購股票上市公司聚碩（6112）20.2％股權。

本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於109年12月8日，公開收購開始日預計不晚於民國109年12月9日。預定之最高收購數量為38,000,000股（約聚碩已發行普通股股份總數之20.2％），最低收購數量為9,417,867股（約聚碩已發行普通股股份總數之5％），若收購股權比例達最低收購股數及公平交易委員會不禁止結合時，本次公開收購即為成就。

佳世達董事長陳其宏表示，數位轉型浪潮在新冠疫情下加速發展，佳世達致力提高資訊技術、通訊技術、營運技術（IT+CT+OT）的整合，以服務客戶數位轉型需求。此外，佳世達價值轉型目標，除了高附加價值事業營收過半之外，還將進一步追求獲利過半，以提高股東價值，回饋股東支持。

聚碩為台灣系統整合及應用服務領導者，是佳世達持股35％的合併子公司。佳世達為跨入網路與系統整合方案市場、掌握雲端運算及人工智慧物聯網（AIoT）之整合商機，去年已參與聚碩私募普通股，結合雙方軟硬體優勢及客戶關係，提供不同場域客戶一站購足（One-stop shopping）的解決方案，以提高佳世達智慧解決方案事業產品競爭力和獲利能力。

此次公開收購之目的，除可增加佳世達的投資收益之外，將可加速雙方整合，以發揮更大綜效。結合原本的硬體優勢，提供更齊全的軟硬整合服務，並藉由聚碩之通路拓展新客戶，協助其發展為全方位的解決方案供應商。