台積電收514元創新高 市值攀至13.32兆元

晶圓代工廠台積電今天股價開高震盪走高，終場收在新台幣514元，改寫歷史新高紀錄，市值攀高至13.32兆元，同創歷史新高。

台積電5奈米下半年大量出貨，今年可望貢獻超過1000億元營收，業績比重約8%，法人預期，受惠蘋果（Apple）、超微（AMD）與聯發科等客戶需求強勁，台積電明年5奈米出貨可望大幅成長，將推升台積電營運持續攀高。

挾強勁基本面，台積電吸引市場資金不斷湧入，股價屢創新高。台積電今天股價收在514元，再創歷史新高，漲11元，漲幅2.18%，市值增加2852億元，攀高至13.32兆元，貢獻大盤約93點。

台積電創辦人張忠謀於民國107年6月5日股東常會後退休，交棒予台積電董事長劉德音與總裁魏哲家兩人，當天台積電股價收在229元，市值5.93兆元，至今股價大漲124%，市值增加7.39兆元。

張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，持股市值將自286億元攀高至642億元，增加約356億元。

劉德音目前持有台積電1291萬3114股，持股市值66.37億元；魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值36.9億元。

台積電大股東行政院國家發展基金管理會持股16.537億股，持股市值自3787億元，攀高至8500億元規模，增加約4713億元。