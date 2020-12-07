北市產發局助商圈店家業績逆增三成

疫情衝擊實體商圈，讓不少店家紛紛從線下被迫轉往線上。臺北市政府產業發展局為因應疫情對本市產業所產生的衝擊，今年7月啟動中小企業知識學苑，其中特別規劃產業數位轉型課程，以協助北市店家於疫情後掌握「零接觸經濟」的消費型態。

北市產發局局長林崇傑表示，這次推出色產業振興數位課程從實務的角度，協助店家逐步跨入數位線上營銷，特別在受疫情影響下，讓本市商圈店家更願意進入數位轉型，從線下的實體店銷，擴大到運用數位工具，提升線上營銷與電商導購，希望能為疫情下北市商機，找出更多元的出路。以目前的成績來說，已幫助店家提升約三成業績。

北市產業局指出，為能協助不同數位化程度的北市店家，規劃「初階」、「進階」以及「商圈振興」等三大系列課程，提供商家不同需求的培育內容，如目前數位應用最熱門的「SEO關鍵詞實務操作策略」、「電商行銷網站優化」、「LINE與IG社群經營」、「AR/VR導流導購實作」、「社群APP實作」等均為此次課程之特色之一。

其中「商圈振興」系列課程，係針對受疫情第一線衝擊最嚴重的本市商圈與傳統中小企業者設計，因此，特別與東門永康商圈發展協會、寧夏夜市觀光協會以及士林夜市商圈聯合會合作，開設總計三梯次的數位培訓課程，累計有137位商家代表參與各項數位應用課程，並且經統計於授課前參訓店家使用數位與電商相關科技的比例平均僅為30％，於授課結訓後應用的大幅提高到90％以上，且透過學員之相互交流與學習，為後疫情時代的零售與服務業開創新契機。

舉例來說，來自永康商圈的「御尚璽」，販售無毒、天然普洱茶以及陶藝茶器，店家經培訓後調整拍照技巧以及社群廣告投放策略，成功讓粉絲頁（FB及IG）觸及率提升50％以上。另，「寧夏夜市-里長伯」則在疫情期間開展數位轉型策略，製作真空調理包，老闆夫妻也透過課堂上教授的AR/VR課程，製作線上集點卡及AR新品，增加與店內來客的互動。

此外，「士林夢工場通路整合有限公司」也表示，本次參與網站建置課程後，進行官網改版，改版後官網瀏覽人次大幅提升超過65％，停留時間也拉長，讓公司的服務更受大眾認識。