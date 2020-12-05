助攻特斯拉 和碩德州設廠

和碩繼拋出後赴美設廠的議題後，董事長童子賢5日表示，正在規劃配合客戶赴德州設廠，和碩為了配合特斯拉成立德州新廠的需求，可說呼之欲出。童子賢也指出，和碩2021年電動車業務有翻倍的機會，據了解，目前和碩車廠客戶除了特斯拉外，還包括德國奧迪、日本豐田與美國通用汽車。

和碩11月的法說會中拋出規劃赴美設廠的震撼彈，業界認為是為了服務和碩的車廠大客戶特斯拉，由於特斯拉的加州Fremont廠早已不敷使用，特斯拉正在規劃的德州新廠，便被業界視為和碩美國廠最有可能落腳之處。不過，和碩對此議題三緘其口，僅表示赴美投資案經過投審會等主管機關審核後，會依法公布。

然而，5日和碩董事長童子賢表示，和碩的本質是服務業，用科技跟製造來服務客戶，這也是為什麼會配合客戶去美國設廠，和碩在世界其他地區的海外製造據點要不要因為電動車而重啟，還要觀察，而和碩目前在美國有很大的維修廠區之外，也正在規劃配合客戶到德州設廠。以和碩主要客戶除了特斯拉之外，沒有其他的大客戶製造據點在德州、需要在德州被服務，相當於提早間接證實赴美設廠的確是為了特斯拉。

和碩的車廠大客戶除了特斯拉，童子賢表示還有好幾家，有些已經合作長達七年，有些則已合作四、五年，據了解，這些車廠客戶分別為Audi、Toyota與GM，顯示和碩除了電動車龍頭特斯拉之外，與傳統車廠的合作關係也相當深厚。

i12熱賣 蘋概股11月營收狂飆

新iPhone熱賣，激勵指標性蘋概股11月營收，大立光11月營收創下2020年新高，12月有機會持續相對高水位，外資看好台積電第四季營收刷新歷史紀錄，換言之，台積電11月營收欲小不易，鴻海11月營收也以6,813.75億元創下歷史新高，一般預期，同屬iPhone組裝代工的和碩11月營收，11月高點可望直奔1,650～1,700億元、月增率挑戰兩成以上。

和碩為iPhone 12 Mini主要代工廠，業界估計，Mini是四款高階iPhone中，蘋果認為銷售量最高的產品，其中，和碩的代工量約佔Mini整體訂單量七成上下，另外，Mini的零售價為729美元、比2019年i11的699美元高出4％，這也代表，和碩Mini的平均出貨單價有機會比2019年成長4％。

另外，微軟新世代遊戲主機XBOX X與S Series上市以來，銷售狀況遠優於預期，微軟已經預期將缺貨至2021年第二季，和碩身為微軟新主機代工廠已是最大受惠者，而和碩代工的索尼前一代遊戲主機Play Station 4，也同樣受惠於耶誕旺季與居家抗疫需求而熱銷，都可望推升營收。

iPhone的ASP略高於2019年、高單價的遊戲機訂單，也因此一般預期，和碩11月營收應該能順利超過2019年的最高點1,577.15億元、不排除能挑戰1,650～1,700億元，但能否超越2018年10月創下的歷史新高1,860.22億元，還要看零組件供應狀況而定。