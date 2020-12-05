大立光11月營收月增2% 連六個月走高

大立光（3008）公布11月合併營收為52.44億元，自今年5月營收觸底以來連續6個月走高，單月營收較10月的51.46億元成長2％，惟仍較去年同期的66.44億元衰退21％；前11月累計合併營收510.41億元，較去年同期556.46億元衰退8％。

就11月產品組合言之，1000萬畫素（10MP）產品佔六至七成，2000萬畫素（20MP）以上的產品佔一至二成，800萬畫素（8MP）產品佔不到一成，其他產品佔一至二成。

（工商時報 鄭淑芳）

大立光11月營收月增2% 符合預期 12月營運動能可望與11月相仿

蘋果iPhone 12銷售佳，大立光11月營收為52.44億元，較上月營收成長2%，符合市場預期，不過在華為遭到美國實體清單制裁、不再進貨的干擾下，11月營收仍較去年同期衰退21%，前十一月累計合併營收510.41億元，較去年同期衰退8%。

大立光表示，12月營運動能有機會維持與11月差不多的水準。受到客戶準備過耶誕節與新品銷售動能漸弱影響，往常大立光12月營收多比11月大幅下滑，以過往紀錄來看，僅有2016、2014兩年12月營收比11月持平或成長，若大立光12月營收能維持與11月差不多水準，相當難得，也可見iPhone的銷售動能續強。

（工商時報 吳筱雯）