死敵3奈米想超車 台積2023下半年出招決戰

三星電子搶攻在2030年成為非記憶體半導體龍頭地位，打算投入1160億美元發展次世代半導體事業，包括晶圓代工業務，三星集團副會長李在鎔甚至在早些時間親赴ASML在荷蘭總部，並打算在3奈米製程採用環繞閘極技術(Gate-All-Around,GAA)，打算一舉超越在晶圓代工領域的競爭對手台積電。不過，業界消息指出，台積電仍掌握許多大客戶的訂單，甚至打算在2023年推出2.5奈米或稱是3+的先進製程技術，加上將在2奈米採用GAA技術，等於是設立雙保險，保證台積電技術優勢，不讓給三星任何可能。

台積電在7奈米製程獲得巨大進展，並提供客戶快速進入市場的大好機會，並透過7奈米製程EUV技術，奪得許多大客戶訂單；進入5奈米製程後，台積電於2020年第2季量產，三星則是在近期才發表首款5奈米製程的Exynos 1080處理器，目前獲得Vivo採用，並接下高通今年最新的5G旗艦級處理器晶片製造的訂單。

台積電在今年8月舉行的年度盛會「全球技術論壇」提到，基於5奈米製程技術的4 奈米製程，預計2022 年量產，也較先前指出2023年量產提早1年。至於三星，則是澄清沒有放棄4奈米製程，破除媒體傳言。

三星近期不斷傳出拿到最新訂單，最火熱的莫過於拿下NVIDIA的RTX 30系列3款顯卡，採用三星8奈米製程，展現三星快速調整目標並緊追台積電的決心。

據digitimes報導，三星能在短期拿下這麼多大客戶訂單，供應鏈認為，可能還是與三星在價格競爭優勢高於台積電之下，才會取得這些訂單。至於台積電，產能利用率早就接近滿載，7奈米世代的資本支出雖高，但也因此有機會更早回收。

半導體業界人士指出，台積電3奈米製程月產能將在2023年衝上10.5萬片，技術更高、成本也更高，預估產能目標與5奈米接近。對此，台積電預計延長7奈米、5奈米製程設計，預定在2023年下半年推出2.5奈米或稱是3+的先進製程技術，預估月產能初步能達4~4.2萬片。

台積電要在2奈米製程階段採用GAA技術，讓目標難以掌握，因此此舉將是穩固台積電訂單的好辦法，從規劃來看，2.5奈米製程的首發也是最大客戶應該還是蘋果。至於4奈米製程，原本將在2021年第四季試產，2022年量產，但傳出時程提前，除了蘋果之外，還有NVIDIA、英特爾等客戶。

文章來源：digitimes

（中時新聞網 呂承哲）

延伸閱讀

台積電也靠「它」吃飯！14家台廠搶先布局

還能買進台積電嗎？如何評估成長性

EUV設備搶輸台積 三星跳腳

高層親訪ASML 三星緊張為哪樁？