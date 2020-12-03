日月光投控旗下環旭 完成收購法國Asteelflash

日月光投資控股股份有限公司（TAIEX: 3711, NYSE: ASX；下稱「本公司」或「日月光投控」）於今日宣佈，本公司旗下環旭電子股份有限公司（上海證券交易所證券代碼：601231；下稱「環旭電子」）已經成功地完成對法商FAFG的股權收購，進而取得FAFG旗下子公司Asteelflash Group S.A.百分之百之股權。

本交易於交割時給付之對價總額為美金421,481,287元（包含現金對價及股份對價）。

除交割時給付之對價外，交割日後環旭電子透過間接百分之百持股之子公司Universal ScientificIndustrial（France）（下稱「USI France」）依合約約定之業績對價調整機制（Earn-out），於2022年結束後視FAFG經營情況支付最高不超過美金42,804,551元之現金對價。交割時支付之現金對價金額為美金374,606,287元，由USI France支付並取得FAFG股份共71,530,174股（約占FAFG全部已發行股份之89.6％）。

交割時應支付之股份對價為環旭電子發行之新股25,939,972股（每股發行價格人民幣12.64元，合計人民幣327,881,250元，相當於美金46,875,000元），用以交換FAFG股份共8,317,462股（約占FAFG全部已發行股份之10.4％），共取得FAFG之百分之百已發行股份79,847,636股。

Asteelflash Group是一間總部位於法國的全球性電子製造服務（EMS）公司，收購完成後，Asteelflash Group現有管理團隊將留任。Asteelflash Group和環旭電子將整合雙方全球的生產據點和技術能力，共同聚焦新的終端市場和客戶，創造更多價值。交割完成後，雙方管理團隊將迅速在銷售、供應鏈管理和技術等方面共享經驗、落實協同發展計畫，實踐環旭電子世界級領導地位進而達成持續成長之目標。

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