美光桃園廠發生跳電 市場關注DRAM市況

記憶體大廠美光（Micron）桃園廠3日下午傳出跳電事件，停工時間約達一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，由於停電時間有限，因此後續可利用加大產能補回。

供應鏈指出，美光桃園廠3日下午傳出跳電事件，造成機台設備停止運轉約一個小時，目前產線已經逐步回復當中。業界人士指出，美光桃園廠原為華亞科，主力量產8Gb的DDR 4產品，當前缺貨狀況不是太過嚴重，因此是否仍會影響整體DRAM市場供給仍有待觀察。

（工商時報 蘇嘉維）

美光（Micron）桃園廠區今天發生跳電事件，由於影響情況仍不明朗，市場關注這事件是否連帶造成動態隨機存取記憶體（DRAM）市況波動。

美光表示，桃園廠區今天確實發生跳電事件，廠區即時啟動安全防護機制，目前確認所有員工均安全無虞，事件影響正調查確認中。

據市調機構集邦科技統計，美光為全球第3大DRAM廠，第3季市占率約25%。美光桃園廠與台中廠為美光DRAM生產重鎮。

因DRAM為寡占市場，美光與三星（Samsung）及SK海力士（Hynix）3大廠共囊括全球高達94%至95%的DRAM 市場，在新增產能有限下，記憶體業者原預期，明年第1季可望達到供需平穩狀態。美光桃園廠發生跳電事件，市場關注是否連帶造成DRAM市況波動。

（中央社）

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